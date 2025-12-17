Погода
Поставки из Кыргызстана в Россию встали из-за требований к декларанту

Светлана Лаптева
Введение новых таможенных правил практически парализовало поставки из Кыргызстана в Россию. О проблеме "Логирусу" рассказал руководитель ГК "Алканов групп", владелец таможенно-логистического центра Чынгыз Алканов.

В частности, появилось требование, обязывающее кыргызстанского поставщика иметь контракт с российской компанией-покупателем, которая выступает декларантом и плательщиком НДС, пояснил эксперт.

Ранее поставщик мог отгружать товар напрямую на фулфилмент-центры маркетплейсов, таких как Wildberries. Эта мера, введенная без переходного периода, сорвала часть поставок зимней одежды к пиковому сезону, спровоцировав массовые отказы от заказов и острую нехватку денежных средств у производителей из Кыргызстана.

Несмотря на краткосрочные трудности, эксперт уверен в способности рынка к восстановлению и дальнейшему росту. Алканов прогнозирует, что процесс адаптации займет некоторое время, но уже к осени 2026 года логистические цепочки стабилизируются, а объемы грузоперевозок выйдут на новый уровень.

Вместе с тем Чынгыз Алканов указал на структурные факторы, которые продолжают привлекать бизнес в Кыргызстан, несмотря на текущие сложности. К ним относят географическое положение страны, граничащей с Китаем, а также более низкая, по сравнению с Казахстаном и Россией, стоимость электроэнергии и трудовых ресурсов.

Но дальнейшее развитие логистического потенциала Кыргызстана эксперт связывает с трансформацией из транзитного коридора в центр консолидации грузов. Одним из сценариев является совмещение реэкспорта китайских товаров с поставками местного производства, например, текстиля, для оптимизации загрузки транспорта. Наличие на территории республики складов и пунктов выдачи заказов российских маркетплейсов Чынгыз Алканов рассматривает как элемент уже сформированной инфраструктуры для распределения товаров. Этот комплекс факторов, как полагает эксперт, формирует интерес международных компаний к Кыргызстану как к узлу для операций в Центральной Азии.


Россия, таможенные пошлины, Кыргызстан
