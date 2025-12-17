Погода
Садыра Жапарова избрали ещё раз

- Канат Кожоев
Выборы в Жогорку Кенеш состоялись, депутаты приступили к работе, начав 17 декабря первую сессию нового созыва. Пожалуй, впервые в Кыргызстане мероприятие под названием "выборы" прошло без шума и пыли, без скандалов и угроз переворота, тем самым доказав жизнеспособность и правильность созданной президентом Жапаровым новой политической системы.

Многие политологи – как отечественные, так и зарубежные – потирали руки в предвкушении и ожидании итогов очередных (точнее – внеочередных) выборов в кыргызский парламент. Наши выборы, как правило, становятся отправной точкой для больших и малых социальных потрясений. Предвыборная и выборная кампания у нас проходила с мыслимыми и немыслимыми нарушениями, с подкупами и подтасовками, и завершалась чаще всего открытым противостоянием народа и власти. Недовольные результатами выборов выходили на митинги, подтягивая многочисленных сторонников и сочувствующих, а дальше… Кому как повезёт.

Чего-то примерно подобного эксперты ожидали и на этот раз. Несмотря на то, что незадолго до выборов президент чётко и однозначно сказал: революций-переворотов больше не будет. И не будет их главным образом потому, что в стране наконец-то снята та самая революционная ситуация и ликвидированы объективные предпосылки для новых "революций".

Выборный процесс состоялся в нормальной, спокойной, деловой обстановке. Не обошлось, конечно, без некоторых незначительных недоразумений и эксцессов, но в целом не было ни оскорблённых вопиющей несправедливостью кандидатов, ни обманутых в своих надеждах избирателей. Ни сторонних наблюдателей, которые строчили бы "наверх" длинные письма с перечнем грубейших нарушений.

Система, предложенная Садыром Жапаровым, эффективна и работает. Выборы в соответствии с его видением прошли в условиях полной автоматизации, чтобы минимизировать человеческий фактор и снизить риск фальсификаций. "Все три революции в стране, - подчеркнул президент, - происходили на фоне конфликтов вокруг выборов – президентских или парламентских. Именно поэтому власть приняла решение перевести избирательный процесс на автоматизированную основу".

По инициативе Жапарова для избирателей в этот раз были созданы практически идеальные условия – дистанционное голосование, открытие избирательных участков в торговых центрах и на крупных рынках.

Поддержал народ президента и в отношении новой, мажоритарной системы, которая, как говорят некоторые политологи, ударила по политическим партиям (другие им возражают: нельзя ударить по тому, чего не существует). Партии в Кыргызстане действительно давно сами себя изжили и лишь имитировали "парламентскую республику". Кыргызстанцы давно обратили внимание, что так называемые политические партии представляют собой весьма жалкое зрелище: не имеют идеологических оснований, твёрдого фундамента, собираются, как правило, на скорую руку (очень часто – накануне выборов) и не имеют ничего стОящего, что могли бы предложить своему электорату. Разве что по паре тысяч за каждый голос…

Кыргызстанцы заметили давно, а президент Жапаров, по сути, оформил народные чаяния и придал им законность.

Выборы показали, что сильный, харизматичный кандидат, которому народ верит и за которым хочет идти, может набрать гораздо большее количество голосов, чем если бы за его спиной стояла двигающая его невнятная политическая партия. Всё это перекликается и с понятием президентской республики (Конституцию Кыргызской Республики Садыр Жапаров, напомним, изменил в 2021 году, возложив на лидера государства максимум полномочий и максимум ответственности).

Сам он, глава президентской республики, со своими обязанностями справляется. Опирается при этом на народную поддержку, но если вдруг не оправдает доверия – не будет прятаться за предыдущих президентов, депутатов или кого-то ещё. Готов держать ответ за все достижения и промахи – и свои лично, и всего Кыргызстана в целом. Достижения, кстати, видят и отмечают все мыслящие и патриотично настроенные люди.

Очередных выборов президента в республике ещё не было, они только предстоят в наступающем году. Но сейчас, можно сказать, народ Кыргызстана уже (или ещё раз) проголосовал за Садыра Жапарова, поддержав его реформы и курс на мирное, спокойное, поступательное развитие страны.


Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров
