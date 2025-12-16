ГКНБ задержал начальника Управления Службы охраны МВД КР

Сотрудники ГКНБ КР задержали начальника Управления Службы охраны МВД КР по подозрению в коррупции.

Как сообщили в госкомитете, 10 декабря 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела был задержан полковник милиции А.Т.А.. По данным следствия, он систематически получал незаконные денежные средства от подчиненных сотрудников.

Установлено, что с 2024 года А.Т.А. организовал поборы у сотрудников отдела охраны города Балыкчы. Деньги, по версии следствия, собирались через начальника этого подразделения "Д.Т.И." и аффилированное с ним лицо.

Отмечается, что средства взимались под видом платы за предоставление возможности дополнительной трудовой деятельности - охраны различных объектов во внерабочее время.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Правоохранительные органы устанавливают других должностных лиц МВД КР, возможная причастность которых к данному преступлению не исключается. Расследование продолжается.