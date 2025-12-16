"Ярмарка на выходных" в Бишкеке делится добротой с социальными учреждениями

Ярмарка выходного дня на площади перед зданием Министерства иностранных дел в Бишкеке постепенно приобретает не только торговую, но и социальную направленность. О ее добрых инициативах теперь узнают и в социальных учреждениях столицы.

Недавно на ярмарке появилась новая традиция: между торговыми шатрами установили "ящики добра". Продавцы и покупатели приносят туда продукты, овощи и фрукты. Уже на следующий день активисты самостоятельно готовят плов и формируют "десант добра", который отправляется в социальные учреждения города.

Первыми адресатами стали профессиональный лицей №3 и муниципальное социальное стационарное учреждение для пожилых лиц с инвалидностью "Умут".

- Это общее решение участников ярмарки. Мы все делаем сами - готовим, развозим, раздаем. Люди видят процесс и сами слышат слова благодарности. Многие раньше никогда не были в таких учреждениях. А когда побывают, говорят: спасибо, что показали. В наше время очень важно поддерживать друг друга, - рассказал куратор ярмарок по Бишкеку от Минсельхоза Искак Анварбеков.

По его словам, мука и продукты первой необходимости на ярмарке продаются по оптовым заводским ценам, при этом предприятия торгуют по очереди. Остальным участникам также рекомендуют учитывать социальную составляющую и удерживать доступные цены.

- Спасибо всем, кто поддерживает наше стремление сделать ярмарку живой и удобной для людей. Мы по-прежнему ждем тех, кто готов делиться своими талантами, открытиями и инновациями, - отметил Анварбеков.

На этот раз ярмарку посетил руководитель Чуйского совета ветеранов Аскар Джумабеков, который одобрил инициативу и поддержал ее социальную направленность.

Своими впечатлениями поделились и горожане.

- Очень удобно, что автобус №1 идет от площади до Алаарчинского ущелья. Мы приезжаем сюда из Чон-Арыка с соседями. Пусть не все совсем дешево, но цены ниже. И можно не только купить продукты, но и что-то интересное увидеть, - рассказала Татьяна Иванова.

- Нашему внуку очень нравится сюда ходить. У нас теперь маршрут: парк Панфилова, потом ярмарка и домой. Здесь чисто и порядок есть, - отметила пенсионерка Каиркуль Усупова.

- Мы покупаем здесь конину, мясо, копчености. Нас устраивают и цена, и качество. Перед поездкой в село специально заезжаем сюда, - добавил Марат Ибрагимов.

Ярмарка выходного дня будет работать до июня 2026 года. Участие для фермеров и переработчиков бесплатное - необходимо лишь подтверждение от районного аграрного управления Минсельхоза и соблюдение требования по цене ниже рыночной.

Перед Новым годом ярмарки в Бишкеке будут работать с 26 по 31 декабря 2025 года. После праздников предусмотрен небольшой перерыв.

Справки по телефонам: (0312) 66-14-22, 0702 70-20-00.

Для участия в "Народном микрофоне": WhatsApp 0555 923 603.