Кыргызстанцы не могут пройти регистрацию с новыми загранпаспортами

В соцсетях распространяется видео, в котором кыргызстанец жалуется на проблемы с новым загранпаспортом образца 2025 года.

На записи мужчина утверждает, что документ не считывается сканерами в аэропортах. По его словам, сложности возникают из-за пластиковой вставки в зоне фотографии. Он заявляет, что граждане Кыргызстана якобы сталкиваются с трудностями при прохождении регистрации в аэропортах Малайзии, Южной Кореи и Японии.

"Там, где фото, есть пластик и сканер его не пропускает. Мы не можем пройти регистрацию в аэропортах Малайзии, Кореи и Японии. Если вы опоздаете на регистрацию, могут возникнуть проблемы. Лучше приезжать заранее. У нас в группе у одной девушки такой паспорт, и она до сих пор не может пройти регистрацию",- говорит мужчина.

Напомним, выдача биометрических заграничных паспортов и ID-карт нового образца в Кыргызстане началась 3 ноября 2025 года. Персонификацией документов занимается государственное учреждение "Кызмат" при Управлении делами президента КР.