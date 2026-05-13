Рустам Кадыркулов: "Чолпон-Ата становится круглогодичным центром туризма"

В 2026 году побережье Иссык-Куля окажется в центре внимания всего мира. Проведение Всемирных игр кочевников и мероприятий в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) накладывает на власти Чолпон-Аты особую ответственность. О том, как город решает экологические проблемы, строит дороги и за счет чего пополняет казну, рассказал мэр города Рустам Кадыркулов.

- Рустам Болотбекович, Чолпон-Ата – самый известный город-курорт озера Иссык-Куль и всей нашей страны. С какими вызовами вы сталкиваетесь сегодня, когда до больших событий осталось совсем мало времени?

- Мы четко осознаем свою ответственность, ведь город является точкой притяжения не только для кыргызстанцев, но и для гостей со всего мира. Сейчас мы наблюдаем важную трансформацию: Чолпон-Ата перестает быть просто летним курортом и превращается в круглогодичное направление. Поток туристов остается стабильным даже зимой. Что касается подготовки к 2026 году, работа идет системно: от благоустройства и масштабного озеленения до полной реконструкции дорожной сети.

- Одной из главных проблем города всегда были заторы. Как решается вопрос транспортной логистики?

- Самым амбициозным проектом стала альтернативная объездная дорога. Это личное поручение Президента Садыра Жапарова, направленное на то, чтобы раз и навсегда избавить город от пробок в пик сезона. Сейчас на объекте задействовано около 130 единиц спецтехники, активно идут грунтовые работы. Мы планируем запустить движение по этой магистрали уже к началу предстоящего летнего сезона. Также за счет республиканского и местного бюджетов мы обновим асфальт и тротуары внутри города, особенно там, где сосредоточено больше всего отелей.

- Всемирные игры кочевников требуют особой инфраструктуры. Будут ли обновлены спортивные объекты?

- Спортивная база - это фундамент игр. Мы ждем делегации более чем из 100 стран, поэтому уровень организации должен быть мировым. В районе ипподрома начинаются масштабные работы: объект пройдет через полную реконструкцию. Мы готовим много технических и эстетических новшеств, которые ранее у нас не применялись.

- Экология озера - вопрос номер один. На какой стадии находится строительство очистных сооружений?

- Это стратегическая задача. Проект по строительству современных систем очистки стартовал в 2022 году. На данный момент готовность локально-общественных сооружений и насосных станций составляет порядка 70–75%. Единая магистраль охватит территорию от Бостери до села Сары-Ой. Мы рассчитываем, что основные объекты смогут подключиться к центральной системе уже к концу 2027-го или началу 2028 года.

- Как муниципалитет контролирует застройщиков и частный сектор в плане чистоты и соблюдения экологических норм?

- Контроль максимально жесткий. Каждый гостевой дом обязан иметь договор с предприятием "Тазалык" на вывоз мусора. За нарушение правил складирования отходов мы налагаем штрафы - только за прошлый год было составлено около 90–97 протоколов. Кроме того, ни один пансионат не сможет работать без паспорта объекта, который не подпишут без подтверждения наличия очистных сооружений. Мы рекомендуем владельцам малых гостевых домов устанавливать локальные системы уже сейчас, не дожидаясь общей канализации.

- Насколько финансово город готов к таким масштабным преобразованиям?

- Бюджет Чолпон-Аты демонстрирует уверенный рост. Если в 2024 году он составлял 320 миллионов сомов, то 2025 год мы закрыли с показателем 425 миллионов. В текущем году мы планируем выйти на уровень в полмиллиарда сомов. Таких цифр удалось достичь благодаря развитию гостиничного сектора, новым инвестициям и масштабной цифровизации, которая сделала сбор налогов и аренды прозрачным. Совсем скоро жители и гости увидят Чолпон-Ату полностью обновленной.