Мэр Бишкека шесть часов отвечал на вопросы жителей Свердловского района

Мэр столицы Айбек Джунушалиев стал одним из первых чиновников, который в рамках поручения президента страны начал проводить открытые встречи с населением.

В Кыргызско-Российском Славянском университете состоялась встреча мэра Бишкека с жителями Свердловского района. Мероприятие прошло в актовом зале университета с участием представителей городских служб, районных территориальных управлений и активистов. Градоначальника встретил ректор КРСУ Сергей Волков.

Как отметил Айбек Джунушалиев, формат мероприятия изначально предполагал максимальную открытость и широкое участие горожан. "Мы заранее анонсировали встречу, чтобы как можно больше жителей смогли прийти и задать свои вопросы. Мы не делим людей на тех, кто задает удобные или неудобные вопросы - двери открыты для всех. Хотел бы поблагодарить ректора КРСУ за предоставленную площадку, которая позволила собрать большое количество участников и провести встречу в открытом формате", - подчеркнул мэр.

По его словам, основная цель подобных встреч - услышать конкретные проблемы жителей и зафиксировать их для дальнейшей работы. По итогам будет сформирован план мероприятий с указанием сроков, источников финансирования и ответственных лиц. Все поднятые вопросы будут включены в работу.

Во встрече приняли участие около 400 жителей района. Диалог с горожанами продолжался более шести часов, и, как отмечали участники, мэр ответил на вопросы всех без исключения жителей. В ходе обсуждения был поднят широкий круг вопросов: состояние ирригационной и дренажной систем, проблемы водоснабжения и канализации, ремонт дорог, работа общественного транспорта, а также нехватка общественных пространств и детских площадок.

Горожане обратили внимание на регулярные подтопления после осадков и пожаловались на затягивание сроков строительства детских площадок. Например, в одном из микрорайонов участок под эти цели остается неосвоенным более восьми месяцев. Показательной стала ситуация с общественным транспортом. Группа жителей сообщила, что после изменения схем движения четыре квартала фактически остались без сообщения, и попросила вернуть маршрут №21 и маршрутку №121. Руководитель транспортного департамента заявил, что вопрос планируют решить только к началу учебного года, однако мэр поручил устранить проблему в течение двух дней и доложить о выполнении. При этом жители отмечали, что подобные вопросы можно решать и без личного вмешательства главы города.

Подобных ситуаций во время встречи было несколько. На месте Айбек Джунушалиев давал профильным службам прямые поручения с конкретными сроками исполнения. Во время встречи был уволен один из глав МТУ. Мэр отметил, что значительная часть проблем связана с последствиями административно-территориальной реформы, в результате которой Бишкек увеличился практически в три раза. Появились новые жилые массивы, где инфраструктура изначально создавалась без системного подхода.

Одним из ключевых заявлений стало решение о масштабном финансировании коммунальной инфраструктуры. По словам градоначальника, на развитие систем водоснабжения и канализации планируется направить 9,5 млрд сомов. Эти средства пойдут на модернизацию сетей и решение накопившихся проблем.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Все обращения фиксировались в протоколе. Кстати, к вопросу об открытости: один из участников, задав более пяти вопросов на пятом часу встречи, признался, что в соцсетях называет мэра некомпетентным, и привел свои аргументы. Его внимательно выслушали, а вопросы записали. Также прозвучали обвинения в адрес конкретных чиновников, которые остаются глухи к теме защиты животных.

Первая встреча показала, что инициатива президента - дать возможность жителям озвучить все накопившиеся вопросы - наглядно демонстрирует эффективность работы вертикали власти и выявляет структуры, в которых происходит сбой во взаимодействии с населением. При этом у представителей власти появилась возможность напрямую рассказать людям о проводимой работе.

Отметим, что 12 мая в 16:00 пройдет еще одна встреча с жителями Свердловского района в Бишкекском лицее имени Чингиза Айтматова по адресу: ул. Широкая, 1а.