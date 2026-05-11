Удачны давно задуманные инвестиции и покупки. Гороскоп с 11 по 17 мая

Практически в течение всей недели Луна убывает, а в ночь с субботы на воскресенье состоится Новолуние. Первые лунные сутки начнутся 17 мая в 2 часа 1 минуту бишкекского времени. Неделя продуктивна, поскольку общение и поездки будут проходить в созидательной атмосфере. Получится пополнить багаж знаний, расширить круг общения, а также осуществить многие намерения. Удачны давно задуманные инвестиции и покупки. Заниматься оформлением документов, особенно теми, которые давно не удавалось оформить До пятницы можно продвигать начатые проекты и дела, а с воскресенья самое время браться за новое.

Овен – даже если ваша деятельность не связана напрямую с финансами, вопросы денег и недвижимости всё равно выйдут на первый план. Появится возможность провести удачные финансовые операции, выгодно вложиться в недвижимость и совершить полезные покупки. Интуитивно чувствуя перспективу, вы сумеете увеличить свои накопления и избежать долговых обязательств. Советы нотариусов и юристов помогут обойти подводные камни, поэтому перед серьёзными шагами не поленитесь обратиться за профессиональной консультацией.

Телец – супруг, партнёр или коллеги неожиданно проявят желание поделиться своим опытом. На первый взгляд такое внимание к вашим делам покажется необычным, однако к их словам стоит прислушаться особенно внимательно. Используя чужой опыт, вы сможете скорректировать уже принятые решения и изменить планы, что благоприятно скажется и на работе, и на личной жизни. Резкий поворот судьбы со временем полностью себя оправдает, хотя пока окружающим будет сложно понять причины происходящего.

Близнецы – работой вас давно не удивить, поэтому новые поручения со стороны руководства или близких будут восприняты спокойно. Серьёзного карьерного скачка эти обязанности не принесут, однако ваше ответственное отношение обязательно заметят и учтут при решении личных вопросов. Финансовое положение укрепится, позволяя откладывать средства на крупные покупки и полноценный отдых, как только появится свободное время. Благоприятно заняться оформлением документов, связанных с расширением бизнеса.

Рак – одни встречи будут стремительно сменяться другими, а между ними придётся активно общаться по телефону и в социальных сетях. На первый взгляд лёгкие разговоры и случайные знакомства окажутся гораздо полезнее, чем кажется. Они расширят кругозор, подарят новые связи и вдохновят свежими идеями. Непринуждённое общение отвлечёт от рутины, улучшит настроение и положительно скажется как на личной жизни, так и на рабочих делах. Поездки подарят яркие впечатления и интересные события.

Лев – домашних забот пока меньше не станет, и лучше заняться ими сейчас, пока любимый человек, друзья и партнёры погружены в собственные дела. Постепенно втянувшись в работу, вы сами удивитесь, как быстро со всем справитесь. Благоприятно заниматься ремонтом и покупками. Прогулки по магазинам и рынкам окажутся удачными не только из-за выгодных приобретений - велика вероятность встретить знакомых и приятно провести время в общении.

Дева – случайно услышанная мысль или идея способны подтолкнуть вас к созданию нового проекта или организации яркого мероприятия. Развивая задумку, вы сумеете объединить вокруг себя совершенно разных людей и вместе добиться успеха. Перемены в образе жизни положительно скажутся и на личных отношениях - любимый человек поддержит ваши начинания. Поездки удачно впишутся в график и принесут пользу, а новые курсы и обучение помогут продвинуться в делах и учёбе.

Весы – забота о здоровье и финансовой стабильности принесёт ощутимые результаты. Принятые меры улучшат самочувствие как ваше, так и близких людей, а покупки окажутся удачным способом сохранить и приумножить средства. Благоприятны сделки с недвижимостью и автомобилями. Эксперименты в бизнесе или поиск дополнительного заработка в частных структурах создадут основу для уверенного роста доходов в ближайшем будущем.

Скорпион – удачно подобранные слова станут вашим главным преимуществом. На переговорах, свидании или встрече с друзьями вы сумеете сказать именно то, что собеседники больше всего хотели услышать. В этом и будет заключаться сила вашей яркой и убедительной речи. Наблюдательность поможет точно понять желания окружающих, однако слишком долго заставлять людей ждать не стоит - затянувшаяся пауза способна лишить предложение актуальности.

Стрелец – необходимость тщательно планировать расходы может показаться утомительной, но возвращение к прежнему образу жизни быстро опустошит накопления. Доходы пока не достигли уровня, позволяющего тратить без оглядки. Ограничившись только действительно нужными покупками, вы сохраните финансовую стабильность и оставите запас на непредвиденные расходы. Любимый человек может приятно удивить подарком - достаточно лишь ненавязчиво намекнуть о своих желаниях.

Козерог – однообразие в делах и отношениях способно навевать скуку, однако изменить ситуацию будет проще, чем кажется. Один звонок, сообщение или неожиданное предложение способны организовать поездку, встречу или романтическое свидание. Ваши идеи заинтересуют коллег и партнёров, а любимый человек с радостью поддержит инициативу. Встреча запомнится надолго, если вы решитесь выйти за рамки привычного сценария и воплотите свои оригинальные задумки.

Водолей – спокойная обстановка поможет вам осмыслить происходящее и выстроить стратегию на ближайшее будущее. План окажется простым, но очень действенным. Вы сумеете убедить влиятельных людей, благодаря чему удастся подписать важные документы, провести выгодные сделки и совершить удачные покупки. Последовательные и своевременные действия принесут дополнительные доходы и позволят добиться желаемого результата без лишней суеты.

Рыбы – новые знания станут ключом к успеху как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Расширив кругозор, вы превратитесь в интересного собеседника и центр внимания любой компании. Совместный поход на концерт или тематическое мероприятие поможет преодолеть напряжение в отношениях с любимым человеком. Переписка с людьми издалека также окажется полезной - она ускорит развитие совместных проектов и приблизит долгожданную поездку. Благоприятно начинать обучение по зарубежным образовательным программам.

Астролог Андрей Рязанцев


