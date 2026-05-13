Нацпаркам и заповедникам Кыргызстана хотят установить лимиты на туристов

- Светлана Лаптева
Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана разработало новые правила для защиты природы от наплыва отдыхающих. Ведомство предложило методику, которая позволит точно рассчитать, какое количество туристов могут принимать национальные парки, заповедники и зоны отдыха без вреда для экологии.

Необходимость таких мер объясняют тем, что в последние годы поток туристов в живописные места страны резко вырос. Это приводит к вытаптыванию растений, повреждению почвы и скоплению мусора. Чтобы природа успевала восстанавливаться, для каждой территории установят свой "лимит посещаемости".

При расчетах специалисты будут учитывать не только площадь участка, но и наличие удобств: туалетов, парковок и мусорных баков. Например, для зон отдыха в лесу или парках планируют выделять не менее 50 квадратных метров на одного человека. На популярных тропах будут следить за тем, чтобы группы туристов не мешали друг другу и не создавали толкучки.

Особые правила коснутся берегов и мест для пикников. Там введут специальный расчет "оборотности" - он покажет, сколько человек может по очереди отдохнуть за одним столиком или у мангала в течение дня, чтобы не было столпотворения.

В итоге для каждого заповедного места установят предельную нагрузку. Если количество людей достигнет этого максимума, вход могут ограничить. В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора считают, что такие меры помогут сохранить уникальную природу Кыргызстана и сделают отдых более качественным и комфортным.


