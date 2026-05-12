На заводе "Кристалл" применят российский опыт обезвреживания химотходов

В городе Таш-Кумыре запускается проект по нейтрализации накопленных химических веществ, который устранит многолетние экологические риски. Современные технологии станут ключевым инструментом для обеспечения здоровой окружающей среды.

Завод "Кристалл" по выпуску поликристаллического кремния был создан в советское время в Таш-Кумыре как стратегический объект электронной промышленности. Однако по экономическим причинам он так и не вышел на полную проектную мощность и в 2010 году прекратил работу. После остановки производства емкости с химическими веществами остались на территории предприятия и долгое время находились без должного контроля.

Речь идет о хлорсодержащих компонентах, которые при контакте с влажным воздухом могут образовывать агрессивные и токсичные соединения. Дополнительный риск связан с износом емкостей – их разгерметизация может привести к попаданию опасных веществ в воздух, почву и водоемы.

Чтобы снизить риск загрязнения и защитить здоровье людей, технологические резервуары необходимо обезопасить. По договоренности с кыргызской стороной этой работой займутся специалисты Федерального экологического оператора (ФГУП "ФЭО"), предприятия в структуре "Росатома", российской корпорации по атомной энергетике, которое занимается обращением с отходами различных видов и классов опасности.

Стоит отметить, что более чем восьмидесятилетний опыт обращения с опасными веществами позволяет говорить о высоком уровне компетенции специалистов "Росатома" для решения экологических задач Кыргызстана.

Работы рассчитаны до декабря 2027 года и будут идти поэтапно с использованием герметичного оборудования, а также систем улавливания и очистки для предотвращения попадания загрязнителей в окружающую среду. На первом этапе специалисты вскроют емкости и отберут пробы для уточнения состава веществ. Затем химические остатки извлекут и переместят в безопасные промежуточные резервуары. Ключевой этап – их нейтрализация методом щелочного гидролиза. Эта технология ранее использовалась на заводе, она позволяет переводить токсичные соединения в стабильные и менее опасные формы. Все процессы отвечают требованиям Базельской конвенции.

"Особое внимание уделено вопросам безопасности работников и жителей региона. Технологический процесс будет организован таким образом, чтобы минимизировать любые риски на каждом этапе. На территории объекта и за его пределами предусмотрена многоуровневая система защиты", - подчеркивает Федеральный экологический оператор.

При проведении работ специалисты будут постоянно следить за состоянием среды, чтобы сразу выявлять и устранять любые отклонения. Дополнительно будут дежурить специализированные службы, готовые оперативно локализовать и устранять возможные выбросы. Установлен и двойной контроль за экологической ситуацией – Федеральный экологический оператор и Министерство природных ресурсов КР будут совместно отслеживать показатели качества воздуха, состояние почвы и поверхностных вод.

"Завод "Кристалл" относится к объектам повышенной экологической опасности в связи с накопленными на его территории остатками химического производства. При разрушении инфраструктуры и нарушении изоляции они могут попасть в окружающую среду, создавая риски для жителей Таш-Кумыра и прилегающих районов.

Сегодня МЧС Кыргызской Республики ведет планомерную работу, чтобы полностью устранить эти риски. Все действия направлены на то, чтобы не допустить распространения загрязнений и защитить население.

Реализация совместного проекта с "Росатомом" - часть последовательной работы по защите территорий от последствий накопленного промышленного наследия и снижению экологических угроз. По завершении всех этапов территория бывшего завода должна быть приведена в безопасное состояние", - подчеркнул министр чрезвычайных ситуаций КР Чыныбаев Канатбек Койчубекович.

Отметим, что Федеральный экологический оператор уже работал с подобными проектами. В их числе территория бывшего "Усольехимпрома" в Иркутской области РФ. Там отходы производства затаривались в различные емкости, размещались на территории промплощадки. Постепенно эти объекты утратили герметичность и опасные вещества начали просачиваться в окружающую среду.

На площадке "Усольехимпрома" выполнен комплекс мероприятий по приведению в безопасное состояние наиболее сложных и опасных объектов, включая цех по производству трихлорсилана и четыреххлористого кремния, похожего на объекты "Кристалла". В ходе работы обезврежено более 90 технологических емкостей и утилизировано 120 тонн хранившихся в них остатков химических веществ.

В ФГУП "ФЭО" добавили, что опыт российских специалистов позволит безопасно ликвидировать накопленные химические вещества на заводе "Кристалл". После завершения проекта источник потенциальной опасности будет устранен, что создаст условия для обеспечения экологического благополучия региона и дальнейшего использования территории.

