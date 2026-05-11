Кыргызстан узнал соперников по группе на Кубке Азии - 2027

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Азии по футболу 2027 года, по итогам которой сборная Кыргызстана попала в группу С.

Соперниками кыргызстанцев стали команды Ирана, Сирии и Китая. Таким образом, отечественной сборной предстоят матчи против одних из сильнейших коллективов Азии.

Отмечается, что это будет третье участие Кыргызстана в финальной стадии Кубка Азии в истории. Всего в турнире примут участие 24 национальные сборные, разделенные на шесть групп по результатам жеребьёвки.

Кубок Азии по футболу - 2027 пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Матчи примут три города: Эр-Рияд, Джидда и Эль-Хубар.