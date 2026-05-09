Мэр Каракола: "Буду работать на благо людей"

- Виктория Гунгер
Сегодня великий день. Праздник, когда мы чтим героев Великой Отечественной войны. Их подвиг мы не забудем. Об этом своей речи заявил глава Каракола Талант Иманов.

Отказавшись от официальных речей, он искренне выступил перед жителями:

"Я приехал в этот прекрасный город с семьей, чтобы работать на благо людей, делать их жизнь благополучнее и стабильнее. Рядом со мной в этот праздник мои дети. Они тоже помогают сохранить память о великом Дне Победы в ВОВ. Пусть наш теперь общий город – прекрасный Каркол - живет и процветает!", - подчеркнул Иманов.

Мэр вместе с простыми гражданами и гостями принял участие в акции "Бессмертный полк", возложил венок к вечному огню и почти память павших минутой молчания.

Также при его поддержке была организована полевая кухня, где каждый желающий мог перекусить военной кашей и выпить чаю с солдатской кружки.

Особыми гостями праздника стали каркольцы – труженики тыла, вдовы ветеранов ВОВ, ветераны-афганцы и ветераны-баткенцы. Акция "Бессмертный полк" и митинг-реквием завершился праздничными вальсом. Вечером горожан и гостей столицы ждет выступления звезд кыргызской и российской эстрады, которые исполнят легендарные песни военных лет и современные хиты.


День Победы, Кыргызстан
