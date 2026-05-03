Россия готова помочь в строительстве ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Россия готова оказать содействие в реализации проекта железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Об этом заявил заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев в ходе рабочего визита в Бишкек, сообщают узбекские СМИ.

По его словам, речь идёт о технической поддержке Кыргызстана, включая поставки подвижного состава, обмен технологиями строительства железных дорог, а также подготовку местных специалистов.

Зверев также отметил, что Кыргызстан как член Евразийского экономического союза обязан соблюдать соответствующие стандарты и технические регламенты ЕАЭС в железнодорожной сфере.

Строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан началось 27 декабря 2024 года. Завершение проекта планируется к 2030 году.

Общая протяжённость магистрали составит около 533 километров, из них 305 километров пройдут по территории Кыргызстана.