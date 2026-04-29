Камчыбек Ташиев, Нурлан Тургунбек уулу и Курманкул Зулушев допрошены в МВД

28 апреля в Министерстве внутренних дел Кыргызстана в течение нескольких часов проходили допросы экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, бывшего спикера парламента Нурлана Тургунбек уулу и экс-генпрокурора Курманкула Зулушева. По заявлению адвоката Шердора Абдыкапарова, которое позже было удалено из социальных сетей, политикам предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти. Официальные представители МВД и сами фигуранты дела ситуацию не комментируют.

По предположению СМИ, следственные действия связывают с коллективным обращением 75 политиков и общественных деятелей, которые 9 февраля призвали к проведению досрочных президентских выборов. Ранее по данному делу уже были задержаны несколько авторов письма, включая Бекболота Талгарбекова, Эмилбека Узакбаева и Курсана Асанова. Президент Садыр Жапаров в интервью СМИ подчеркнул, что степень причастности Камчыбека Ташиева к инициативе должна быть установлена следствием и судом.

Напомним, события развиваются на фоне кадровых перестановок и отставок, начавшихся после публикации обращения. 10 февраля Камчыбек Ташиев был освобожден от должности председателя ГКНБ, а Нурланбек Тургунбек уулу покинул пост торага и сдал депутатский мандат. В последующие месяцы ряда мандатов также лишились депутаты, входившие в окружение бывшего главы спецслужб, а против некоторых сторонников были возбуждены уголовные дела по коррупционным статьям.


