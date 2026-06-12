Эксперты из Кыргызстана высоко оценили идеи лидера Китая о госуправлении

На днях в российском Санкт-Петербурге прошла презентация первого тома книги "Государственное управление Китая при Си Цзиньпине" на русском языке. Прочитав его, эксперты из Кыргызстана дали высокую оценку идеям китайского лидера по управлению государством, сообщает корреспондент агентства "Синьхуа".

Директор кыргызского Института мировой политики Шерадил Бактыгулов отметил, что идеи председателя КНР Си Цзиньпина глубоко отражают законы развития Китая и КПК и управления ими. Их главные особенности и эффекты проявляются в подчеркивании центрального места народа, всестороннем углублении реформ, обеспечении верховенства закона и в строжайшем внутрипартийном управлении и др.

"Эти идеи, курсы и политики привели Китай к историческим достижениям и преобразованиям, повысив уровень модернизации системы государственного управления", - сказал эксперт, добавив, что благодаря им в КНР был положен конец абсолютной бедности. Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения страны заметно повысилась. Общая эксплуатационная протяженность высокоскоростных железных дорог превысила 50 тыс. км. "И это всего лишь часть высококачественных изменений, происходящих в Китае", - отметил Шерадил Бактыгулов.

На взгляд бывшего министра иностранных дел Кыргызстана Аликбека Джекшенкулова, главная особенность идей председателя Си Цзиньпина о государственном управлении - это сочетание политической последовательности и управленческой результативности.

"Председатель Си Цзиньпин не просто укрепил дисциплину в партии, но наметил долгосрочные цели", - заявил он, подчеркнув, что идеи китайского лидера помогли в успешном решении задач эпохи - стабильности общества, развития экономики и осуществления цивилизационных проектов.

"В книге есть емкая формулировка: "Удовлетворение стремления народа к лучшей жизни - цель нашей борьбы", - сказал Аликбек Джекшенкулов. По его словам, управленческая стабильность - это условие устойчивого развития страны.

Шерадил Бактыгулов заявил, что глобальное значение идей китайского лидера об управлении государством заключается в продвижении концепции создания сообщества единой судьбы человечества, реализации инициативы "Пояс и путь" и т. д.

"Эти идеи подчеркивают принципы взаимного уважения, справедливости и взаимной выгоды, что способствует формированию нового типа международных отношений", - добавил эксперт.

На фото: На Петербургском международном экономическом форуме люди проходят мимо экранов, на которых транслируется видеопрезентация первого тома книги "Государственное управление Китая при Си Цзиньпине" на русском языке.

Фото: Синьхуа.