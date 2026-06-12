Баку - город, в который влюбляешься с первых минут

Есть города, в которые влюбляешься не постепенно, а буквально с первых минут. Для корреспондентов издания VB.KG таким городом стал Баку - столица Азербайджана, где древняя история соседствует с футуристической архитектурой, а восточное гостеприимство гармонично сочетается с современным ритмом жизни.

Первое, что замечаешь, выйдя на улицы Баку - это чистота. Не показная, не созданная специально для туристов, а ставшая частью городской культуры. Аккуратные тротуары, ухоженные скверы, цветущие клумбы, отреставрированные фасады исторических зданий и современные кварталы создают ощущение города, который любят его жители.

Знакомство с Баку мы начали с одного из самых знаковых мест страны - Аллеи почетного захоронения. Это не просто мемориальный комплекс, а своеобразная летопись Азербайджана в лицах.

Здесь покоятся государственные деятели, ученые, писатели, композиторы, актеры, военные и общественные деятели, оставившие заметный след в истории страны. Среди них общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, чье имя неразрывно связано с современной историей государства.

Особое внимание привлекло место захоронения легендарного певца Муслима Магомаева. Даже спустя годы его голос продолжает объединять поколения слушателей по всему постсоветскому пространству.

Каждое надгробие на аллее рассказывает собственную историю. Многие памятники выполнены в форме, отражающей профессию или жизненный путь человека.

Так здесь покоится выдающийся ученый мирового уровня Лютфи Заде, математик, профессор и создатель теории нечетких множеств и нечеткой логики. Его идеи произвели настоящую революцию в науке. Если классическая логика строится на принципе "да" или "нет" то теория Заде позволила учитывать промежуточные состояния, что впоследствии нашло применение в программировании, искусственном интеллекте, экономике, медицине, психологии и множестве других сфер.

Неподалеку расположена могила Бюль-Бюля - великого азербайджанского оперного певца, который внес огромный вклад в развитие национальной музыкальной культуры.

На аллее царит особая атмосфера. Здесь нет суеты. Лишь тишина, уважение и память. Территория находится под постоянным наблюдением и содержится в образцовом состоянии.

Следующим пунктом нашего маршрута стал знаменитый Старый город (Ичеришехер). Именно отсюда начинается настоящий Баку.

Узкие каменные улочки, древние крепостные стены, старинные балконы, внутренние дворики, запах свежего кофе и специй создают ощущение, будто время здесь течет совсем иначе.

Каждый поворот открывает новую картину. Где-то мастер вручную чеканит изделия из меди, где-то художник пишет пейзажи Баку, а рядом торговцы предлагают ковры, керамику, национальные украшения и десятки других сувениров.

Здесь же снимались знаменитые сцены советской комедии "Бриллиантовая рука". Туристы со всего мира приезжают, чтобы повторить знаменитую сцену падения героев Юрия Никулина и Андрея Миронова. Конечно, мы тоже не смогли пройти мимо этой возможности. Возле знаменитой локации работает тематический магазин с сувенирами из культового фильма.

Здесь можно приобрести кружки, футболки, магниты и другие памятные вещи.

В целом азербайджанцы умеют продавать. Но делают это настолько искренне и доброжелательно, что покупка превращается в маленькое путешествие.

Гостеприимство жителей Баку ощущается буквально повсюду. Незнакомые люди готовы подсказать дорогу, помочь с маршрутом или порекомендовать хорошее кафе. Некоторые прохожие даже делились с нами мобильным интернетом, когда возникали сложности со связью.

Такие моменты не попадают в туристические буклеты, но именно они создают настоящее впечатление о городе и его жителях.

Пожалуй, отдельного упоминания заслуживают сами бакинцы - доброжелательные, открытые и искренние люди. А еще у многих из них удивительно красивые и выразительные глаза, в которых словно отражаются темперамент, теплота и гостеприимство Азербайджана.

Особенно много людей в Старом городе можно встретить в выходные дни. Молодожены приезжают сюда на свадебные фотосессии, а туристы часами гуляют по древним кварталам.

Ближе к вечеру жизнь перемещается на знаменитый Приморский бульвар, который протянулся вдоль побережья Каспийского моря.

Это одно из самых любимых мест отдыха бакинцев. Здесь гуляют семьями, занимаются спортом, встречаются с друзьями и просто наслаждаются морским воздухом.

Для любителей гастрономии Баку вообще может стать отдельным открытием. Азербайджанская кухня невероятно разнообразна.

Шашлык из баранины, телятины и курицы, ароматная долма, кутабы, плов, пахлава и десятки других блюд способны покорить даже самого требовательного гурмана.

Во время одной из прогулок мы встретили колоритного продавца лотерейных билетов. Но главным украшением его импровизированной торговой точки были кошки. Они спокойно расположились рядом с хозяином, и, кажется, давно стали местной достопримечательностью.

Отдельного внимания заслуживают музеи города. Одним из самых интересных оказался Азербайджанский железнодорожный музей, расположенный в историческом здании Сабунчинского вокзала.

Само здание уже является памятником архитектуры. Экспозиция рассказывает о развитии железных дорог Азербайджана и роли железнодорожного транспорта в истории страны.

Проезжая по улицам города, невозможно не заметить знаменитый памятник "Освобожденная женщина". Монумент был создан известным скульптором Фуадом Абдурахмановым и открыт в 1960 году.

Скульптура изображает женщину, которая решительно снимает чадру. Памятник символизирует борьбу азербайджанских женщин за право на образование, труд и полноценное участие в общественной жизни.

Однако настоящая магия Баку начинается после захода солнца.

С наступлением темноты город словно меняет облик. Современные здания озаряются яркой подсветкой, улицы наполняются огнями, а Каспийское море отражает тысячи световых бликов.

Лучшее место для знакомства с ночным Баку - Нагорный парк.

Поднявшись на смотровую площадку, можно увидеть практически весь город. Перед глазами открывается впечатляющая панорама: знаменитые Пламенные башни, Старый город, Девичья башня, Приморский бульвар и бескрайняя гладь Каспия.

Глядя на город с высоты, сложно поверить, что когда-то это был лишь важный порт на берегу Каспийского моря. Сегодня Баку - это динамично развивающийся мегаполис, который сумел сохранить свою историю, культуру и национальный характер.

Покидая столицу Азербайджана, ловишь себя на мысли, что увидел далеко не все. И именно поэтому хочется вернуться сюда снова.

Потому что Баку - это не просто город. Это настроение, атмосфера и особое чувство, которое остается с тобой еще долго после возвращения домой.