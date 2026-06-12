Air Arabia рассматривает открытие рейсов на Иссык-Куль и в Каракол

Авиакомпания Air Arabia рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Шарджи на Иссык-Куль и в Каракол. Об этом стало известно по итогам встречи председателя правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбека Самидинова с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов.

Одним из ключевых вопросов переговоров стало открытие прямого авиасообщения по маршруту Шарджа - Тамчы в летний туристический сезон 2026 года. В настоящее время стороны прорабатывают параметры будущей полетной программы, включая сроки запуска рейсов и их частоту.

Ожидается, что открытие нового направления позволит увеличить поток туристов из стран Персидского залива на Иссык-Куль и повысить привлекательность Кыргызстана как туристического направления.

Кроме того, стороны обсудили возможность запуска прямого рейса Шарджа - Каракол в зимний туристический сезон 2026–2027 годов. Предполагается, что маршрут будет ориентирован на развитие горнолыжного туризма и привлечение иностранных туристов на курорты Иссык-Кульской области.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы дальнейшего расширения авиасообщения между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также вопросы развития туристического потенциала страны.