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Royal Central Park собрал более 30 тысяч гостей на фестивале Amazing Race

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Масштабное международное шоу музыкальных фонтанов, сотни развлекательных мероприятий для гостей всех возрастов и праздничная атмосфера, царившая с 14:00 до 22:00, сделали Royal Central Park самым оживлённым местом Бишкека 25 июля 2026 года, собрав более 30 000 жителей и гостей города.

После успеха Royal Central Park Summer Festival и Symphony of Water & Lights мегаполис вновь привлёк внимание жителей новой серией ярких событий, центральным элементом которых стало Royal Water Symphony - международное шоу музыкальных фонтанов, проходящее в крупнейшем парке музыкальных фонтанов Кыргызстана и представленное эксклюзивно в Royal Central Park. В рамках мероприятия состоялся Royal Central Park Amazing Race 2026 - масштабный общественный фестиваль, позволивший десяткам тысяч гостей познакомиться с экосистемой инфраструктуры и формирующимся пространством нового мегаполиса.

Впервые в Бишкеке десятки тысяч участников одновременно преодолевали испытания, расположенные по всей территории городского комплекса, совмещая их с посещением детской игровой зоны, гастрономического фестиваля, спортивных активностей и уличных художественных представлений. Праздничная атмосфера и многочисленные семьи, проводившие этот день вместе, стали воплощением духа сообщества, который стремится создавать Royal Central Park.

Одним из самых трогательных моментов праздника стал конкурс Royal Central Park Got Talent, который с марта 2026 года объединил тысячи детей Бишкека. Программа не только помогает раскрывать яркие таланты, но и вдохновляет молодое поколение, развивая уверенность в себе и любовь к искусству. В рамках Amazing Race 2026 шесть лучших участников и коллективов получили право выступить в полуфинале и финале, которые состоятся в августе и сентябре 2026 года.

Праздничное настроение продолжилось Royal Grand Draw, во время которого счастливые победители получили iPad, iPhone 17 Pro Max и множество других ценных призов, подаривших тысячи ярких эмоций семьям, присутствовавшим на мероприятии.

С наступлением заката Sunset Music Show открыл вечернюю программу, после чего Royal Water Symphony озарило светом весь мегаполис. Сочетание музыкальных фонтанов, света, музыки и современных технологий сценического шоу создало впечатляющее представление, подарившее более чем 30 000 зрителей незабываемые эмоции.

Именно такой стиль жизни предлагает Royal Central Park - возможность наслаждаться развлечениями мирового уровня прямо рядом со своим домом.

У костра, отражающего дух кочевой культуры, под звуки музыки, традиционные танцы и искренний смех семей рождалась особая атмосфера, ставшая отличительной чертой каждого праздника в Royal Central Park. Гармоничное сочетание культурного наследия Кыргызстана и современного образа жизни постепенно формирует уникальное общественное пространство в самом сердце Бишкека.

Успех Amazing Race 2026 вновь подтвердил, что Royal Central Park - это не только The First All-in-One Mega City in Kyrgyzstan, но и новое любимое место для отдыха жителей Бишкека по выходным. Здесь создаётся не просто городской район, а новый образ жизни, наполненный регулярными культурными событиями, развлечениями и возможностями для общения и объединения людей.

Более 71 % территории Royal Central Park занимают озёра, зелёные зоны и общественные пространства. Здесь формируется уникальная экосистема, включающая крупнейший в Кыргызстане парк музыкальных фонтанов, озеро Nomad Heritage, школы, торговый центр, медицинский центр, спортивные объекты и комплекс инфраструктуры международного уровня. Каждое пространство спроектировано так, чтобы объединять человека с природой, обществом и качественной городской средой.

Продолжая серию общественных мероприятий, 30 августа 2026 года в Royal Central Park состоится Royal Central Park Autumn Festival, который предложит сотни творческих активностей для детей и всей семьи, а также ценные призы общей стоимостью до 300 000 KGS. Одновременно с этим Royal Water Symphony продолжит проходить каждую субботу вечером, предоставляя жителям и гостям города возможность наслаждаться развлечениями международного уровня прямо в центре Бишкека.

Завершившись множеством ярких и незабываемых моментов, Royal Central Park Amazing Race 2026 ещё раз подтвердил привлекательность концепции ROYAL CENTRAL PARK - Where Bishkek Comes Alive. Это уже не просто масштабное мероприятие - Royal Central Park шаг за шагом становится новым местом притяжения Бишкека, где люди встречаются, общаются и наслаждаются современным образом жизни каждые выходные.


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URL: https://www.vb.kg/460426
Теги:
праздник, фестиваль, Бишкек
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