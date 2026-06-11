В Бишкеке пройдет благотворительная дипломатическая ярмарка

13 июня в Бишкеке пройдет традиционная благотворительная дипломатическая ярмарка, приуроченная к Международному дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, мероприятие состоится в парке "Ынтымак-2" с 15:00 до 19:00. Организатором выступает Министерство иностранных дел Кыргызской Республики при содействии дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в стране.

Посетители смогут познакомиться с культурой разных стран мира, приобрести национальные сувениры и изделия ручной работы, а также попробовать традиционные блюда и напитки.

Как отмечают организаторы, все средства, вырученные от продажи товаров, будут направлены на благотворительные цели.

К участию в ярмарке приглашаются жители и гости столицы. Организаторы рассчитывают, что мероприятие станет не только площадкой для культурного обмена, но и возможностью внести вклад в поддержку благотворительных инициатив.