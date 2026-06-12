Директор: Более 70% выпускников профлицея работают по специальности

Рабочие профессии сегодня выбирают не только юноши, но и девушки. В профессиональном лицее №4 Бишкека готовят будущих сварщиков, сантехников, строителей и мебельщиков, а уже в новом учебном году здесь планируют открыть обучение по специальностям "повар" и "повар-кондитер".

Наряду с этим в лицее созданы условия для обучения молодых людей с особыми образовательными потребностями, а также детей-сирот и детей, оставшихся без одного из родителей. Такой подход позволяет не только получить востребованную профессию, но и способствует успешной социальной адаптации учащихся.

О том, какие профессии сегодня наиболее востребованы на рынке труда, почему более 70% выпускников трудоустраиваются по специальности, какие изменения ждут систему профессионального образования и какие перспективы открываются перед молодежью, корреспондент издания VB.KG поговорила с директором лицея Бакытом Кубанычовичем Малдыбековым и мастером производственного обучения по специальности "электрогазосварщик" Евгением Юрьевичем Казаковым.

- Бакыт Кубанычович расскажите немного о себе и о лицее.

-Руководителем лицея я работаю с августа 2025 года. Сам лицей имеет большую историю и работает с 1954 года. За эти десятилетия здесь подготовлены тысячи специалистов, которые сегодня трудятся в различных сферах экономики страны.

- Какие специальности сегодня могут получить ваши студенты?

- На базе девятого класса мы обучаем мастеров отделочных строительных работ, мастеров столярного и мебельного производства, монтажников санитарно-технических систем и оборудования, а также электрогазосварщиков. Если говорить проще - это строители-отделочники, мебельщики, сантехники и сварщики.

Кроме того, в новом учебном году мы открываем новые специальности - повар и повар-кондитер. Мы видим спрос на эти профессии и стараемся учитывать потребности рынка труда.

- Какие преимущества получают ребята, поступающие после девятого класса?

- Для них обучение полностью бесплатное. Государство предоставляет бесплатное общежитие, питание, медицинское сопровождение, услуги психолога. После окончания обучения выпускник получает не только диплом по профессии, но и аттестат о среднем общем образовании. То есть он одновременно получает и профессию, и завершает школьное образование.

- Откуда приезжают ваши студенты?

- В основном из регионов. Если говорить в процентах, то более 70 процентов учащихся приезжают из областей Кыргызстана. Многие ребята воспитываются в семьях со сложным материальным положением. Для них получение профессии становится реальной возможностью изменить свою жизнь и получить стабильную работу в будущем.

- Сколько человек обучается в лицее сегодня?

- Сейчас на бюджетной основе обучается 201 студент. Кроме того, ежегодно около 200 человек проходят обучение на контрактной основе или по программам центров занятости населения. В общей сложности через лицей каждый год проходит около 400 человек.

- Вы говорили о новых направлениях подготовки. Что именно планируется открыть?

-Самым интересным проектом станет подготовка электромехаников лифтового оборудования. Насколько мне известно, это будет единственный подобный учебный центр в Кыргызстане.

Такие специалисты занимаются монтажом, обслуживанием и ремонтом лифтов. Сегодня строится большое количество многоэтажных домов, поэтому потребность в таких кадрах постоянно растет. Мы уже сотрудничаем с профильными компаниями и планируем внедрять дуальную систему обучения, когда теория совмещается с практикой непосредственно на предприятии.

- Насколько востребованы ваши выпускники на рынке труда?

- Если анализировать показатели трудоустройства, то более 70 процентов наших выпускников работают по специальности. Это действительно хороший показатель. Многие работодатели сами обращаются к нам в поисках специалистов. Рабочие профессии были и остаются востребованными.

-Что сегодня меняется в самом лицее?

- За последнее время сделано многое. Сейчас мы участвуем в крупном проекте Всемирного банка через Министерство труда. Благодаря этому получим оборудование стоимостью свыше 500 тысяч долларов.

Это современные станки, сварочное оборудование, мебельное оборудование, компьютерная техника и многое другое. Такое обновление позволит вывести подготовку кадров на совершенно новый уровень.

- Какие планы у лицея на ближайшие годы?

- Планов очень много. Нам необходимо провести капитальный ремонт столовой, модернизировать системы отопления и канализации. Кроме того, мы хотим построить новый корпус с мастерскими, учебными классами, спортивным и актовым залами.

Наш лицей уже включен в Генеральный план развития Бишкека до 2050 года. Сейчас работаем над тем, чтобы эти проекты начали реализовываться как можно быстрее.

Также рассматриваем новые направления подготовки. Например, IT-профессии. Недавно нас посещала делегация из Китая, которая предложила совместно открыть специальность по управлению беспилотными летательными аппаратами. Если проект будет реализован, мы обязательно начнем подготовку операторов дронов. Сегодня это очень перспективное направление.

Мастер производственного обучения по специальности "электрогазосварщик" Евгений Юрьевич Казаков посвятил системе профобразования почти полвека. За эти годы через его руки прошли тысячи будущих специалистов, многие из которых сегодня успешно работают как в Кыргызстане, так и за его пределами.

- Уже 47 лет. После армии я получил специальность сварщика и пришел работать в лицей. Тогда думал, что это временно, но в итоге остался здесь на всю жизнь.

- За эти годы через вас прошло много учеников?

- Думаю, около двух с половиной тысяч человек. Многие из них сегодня работают по профессии как в Кыргызстане, так и за рубежом. Когда встречаешь бывших учеников и видишь, что они состоялись в жизни, испытываешь настоящую гордость.

- Что вам больше всего нравится в работе преподавателя?

- Работа с молодежью. Когда постоянно общаешься с ребятами, сам не стареешь душой. Каждый поток студентов отличается от предыдущего, поэтому всегда интересно наблюдать за тем, как меняется поколение.

- Многие считают профессию сварщика простой рабочей специальностью. Так ли это?

- Сегодня это уже давно не так. Современная сварка - это высокие технологии. Используются полуавтоматическая сварка, аргонодуговая сварка, лазерные технологии.

Специалист должен понимать оборудование, знать технику безопасности, разбираться в материалах и постоянно совершенствовать свои навыки. Поэтому хороший сварщик всегда востребован.

- Вы сами участвовали в профессиональных конкурсах?

- Да. Я становился победителем конкурса мастеров производственного обучения по сварочному делу и занял первое место по Кыргызстану. Для меня это был очень важный профессиональный опыт.

- А ваши ученики участвуют в соревнованиях?

- Конечно. Один из моих учеников занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills. После этого его приглашали участвовать в международных соревнованиях. Для преподавателя такие достижения учеников особенно ценны.

- Как вы оцениваете будущее профессионального образования?

- Я уверен, что хорошие специалисты всегда будут нужны. Без сварщиков невозможно строительство, невозможно машиностроение, невозможно развитие промышленности.

Какими бы современными ни были технологии, стране всегда будут нужны люди, которые умеют работать руками и создавать реальный результат. Поэтому рабочие профессии останутся востребованными и через десять, и через двадцать лет.

О том, почему молодежь сегодня выбирает рабочие специальности и какие возможности открывает обучение в лицее, рассказал студент-маляр Кемелов Изат:

- Мне всегда хотелось делать что-то полезное и видеть результат своей работы. Когда старое, обветшалое здание благодаря твоему труду становится красивым и ухоженным, это приносит настоящее удовольствие. Поэтому профессию я выбрал сам и ни разу об этом не пожалел.

О лицее узнал в интернете. За время учебы многому научился, а сейчас уже беру первые заказы и получаю практический опыт. Впереди еще год обучения, за который хочу стать еще лучше в своем деле.

В будущем мечтаю стать прорабом. Считаю, что каждый мужчина должен уметь строить дом, создавать что-то своими руками и оставлять после себя хороший результат.