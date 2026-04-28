Проект новой автодороги из Алматы на Иссык-Куль поставлен на паузу

Строительство трассы Алматы – Узынагаш – Кечи-Кемин, которая должна была напрямую связать мегаполис с курортным побережьем Иссык-Куля, временно приостановлено. Проект протяженностью 277 километров столкнулся с вопросами целесообразности.

Профильные ведомства Казахстана пояснили, что ключевой причиной пересмотра планов стали сомнения в экономической эффективности магистрали. Учитывая, что маршрут пролегает через горные хребты на высоте около 1,5 тысячи метров над уровнем моря, эксперты прогнозируют серьезные трудности при содержании дороги зимой. Высокие эксплуатационные расходы могут существенно увеличить срок окупаемости объекта.

Согласно техническому заданию, дорога должна была пройти через Узынагаш, перевал Кастек, поселки Михайловка и Кемин, завершаясь в Чолпон-Ате. Из общей дистанции в 277 км:

127 км должны были быть проложены по казахстанской территории; 150 км - по землям Кыргызской Республики.

Напомним, что активная фаза подготовки документации началась в конце 2024 года после встречи межправительственного совета двух государств. Ранее рассматривалась возможность сделать магистраль платной и сдать её в эксплуатацию к 2030 году. На данный момент проект находится на стадии пересмотра из-за сложных климатических и финансовых факторов.