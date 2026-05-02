Тень Соглашения Авраама будоражит Центральную Азию

- Назгуль Абдыразакова
В социальных сетях распространилось обращение к президентам Кыргызстана и Казахстана с призывом не становиться на ту или иную сторону ирано-израильского конфликта и придерживаться жёсткого нейтралитета.

"Казахстан принимает президента Израиля, Кыргызстан в это же время принимает высокую делегацию из Ирана. Два соседних государства встают по разные стороны конфликта, который только разгорается", - говорится в обращении.

Текст активно тиражируется на фоне роста международной напряжённости, однако его логика во многом основана на упрощённой интерпретации последних событий.

Если рассматривать ситуацию в хронологии, становится, очевидно, что речь идёт не о смене внешнеполитического курса двух государств, а о наложении нескольких процессов, которые были восприняты как единая линия. В ноябре 2025 года Казахстан объявил о присоединении к Авраамским соглашениям, что стало продолжением его многолетней политики диверсификации внешних связей. Уже весной 2026 года, в Кыргызстане прошли мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества с участием представителей стран-членов, включая Иран, который является полноправным участником этой структуры. Практически в тот же период президент Израиля Ицхак Герцог находился с визитом в Казахстане, где сделал заявления о возможных рисках, связанных с Кыргызстаном и обходом санкций.

Именно совпадение этих событий по времени сформировало восприятие, будто Бишкек и Астана оказываются по разные стороны геополитического противостояния. Однако подобный вывод не подтверждается фактами. Кыргызстан принимал иранскую делегацию в рамках многостороннего формата, а Казахстан выстраивал двусторонние контакты с Израилем. Обе линии полностью укладываются в традиционную для региона многовекторную политику.

После заявлений израильской стороны в информационном поле усилилось напряжение: появились публикации о возможных "контрабандных маршрутах", обсуждались отдельные внутренние эпизоды, что придало ситуации дополнительный резонанс. В ответ кыргызские политики и эксперты заявили о бездоказательности подобных утверждений и подчеркнули право страны на проведение самостоятельной внешней политики.

На этом фоне в соцсетях появилось вышеупомянутое обращение фактически как реакция на усиление информационного давления и рост общественной тревожности.

При этом в тексте обращения происходит подмена понятий. Обычные дипломатические контакты интерпретируются как "выбор стороны", хотя ни одно из упомянутых событий не свидетельствует о политическом или военном присоединении к какой-либо стороне конфликта. Ни Кыргызстан, ни Казахстан не брали на себя обязательств, которые можно было бы трактовать как вовлечение в противостояние.

Более того, сама многовекторная политика, которой придерживаются обе страны, как раз и направлена на то, чтобы избежать подобного втягивания. Она предполагает развитие отношений с различными партнёрами и сохранение баланса интересов. Отказ от этой модели означал бы реальное ограничение внешнеполитического манёвра, тогда как её сохранение позволяет адаптироваться к меняющейся международной обстановке.

Таким образом, появившееся обращение отражает скорее эмоциональную реакцию на плотный и противоречивый информационный фон, чем объективную оценку внешнеполитических действий Кыргызстана и Казахстана. Совпадение событий по времени было воспринято как системный сдвиг, хотя в действительности речь идёт о продолжении прежней дипломатической линии.


Израиль, Иран, Казахстан, Кыргызстан, политика, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
