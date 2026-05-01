ТАШИЕВ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЖАПАРОВСКОЙ ОТТЕПЕЛЬЮ

Оттепель – время знаковых перемен в политической, экономической и культурной жизни страны. Это не просто демократизация и либерализация, но и создание предпосылок для полноценного верховенства закона. Потому и завершил своё обращение к народу экс-глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев словами "не стоит беспокоиться, всё будет хорошо".

С февраля это уже второе обращение генерал-полковника Ташиева к народу Кыргызстана. Первое он сделал сразу после своего отстранения от должности, призвав сторонников не устраивать никаких провокаций и объявив главным своим приоритетом единство страны. Второе – сейчас, уже являясь фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностным положением и насильственном захвате власти. Сам он вину не признаёт, но и не прячется от следствия – в отличие, например, от той же журналистки Саралаевой, которая сбежала из страны, как только на неё обратили внимание правоохранительные органы.

Если ты уверен в своей невиновности – спокойно сиди и жди, пока компетентные службы во всём разберутся. Именно так и поступает Камчыбек Кыдыршаевич: "По данному уголовному делу у меня есть полная возможность юридически защитить себя. Я невиновен и, даст бог, буду оправдан". Те, против кого возбуждались уголовные дела при ташиевском полновластии, такого не говорили. Наоборот, были почти уверены, что их всё равно посадят – даже несмотря на отсутствие вины.

"Наш глава государства предпринял усилия по созданию справедливой судебной системы, - эти слова генерала тоже объясняют его спокойную уверенность. – К примеру, были оправданы 25 человек по кемпир-абадскому делу"…

Не так давно Камчыбек Ташиев называл "кемпирабадцев" деструктивными силами и обвинял их в распространении ложной информации, которое могло крайне негативно отразиться на кыргызско-узбекских отношениях. Теперь, по логике генерала, получается, что успевшие отсидеть за Кемпир-Абад ни в чём не виноваты, а если и виноваты, то не настолько, чтобы сажать их в тюрьму? Как же в таком случае они оказались за решёткой? Кто их туда отправил? Разумеется, не лично Ташиев. Хотя именно он возглавлял главный карательный орган и жёстко отстаивал соглашение по Кемпир-Абадскому водохранилищу.

Какой резон Ташиеву прикрываться оправданными "кемпирабадцами", которые сразу же крайне негативно отреагировали на его странноватое заявление? Не для того ли это делается, чтобы запустить маховик недовольства "ни за что" отсидевшей сплочённой команды оппозиционеров? Сейчас их недовольство направлено на упомянувшего их всуе Ташиева, дальше оно неизбежно переключится на действующую власть. Вполне вероятно продолжение их выступлений и новая напряжённость с узбеками…

Это – неизбежная отрицательная сторона оттепели и значительных послаблений. Многое прощая и на многое закрывая глаза, можно заварить такую кашу, которую потом не расхлебаешь. Об этом властям следует помнить и из-за которой ни в коем случае нельзя расслабляться.

Как только президент Садыр Жапаров начал основательную чистку и реформу правоохранительной системы, "вдруг" оказалось, что вполне можно было проявить больше лояльности к некоторым журналистам и бизнесменам. Не хватать и не кидать в зиндан всех без разбору за неосторожное слово или отказ поделиться доходами. В каждом конкретном случае следует досконально разбираться и опираться исключительно на закон, а не на чьё-то начальственное неприязненное отношение.

Именно к этому президент Жапаров ведёт судебно-правоохранительную систему Кыргызстана в период оттепели.

Именно поэтому неправа депутат Эльвира Сурабалдиева, заявляя, что Ташиев остаётся на свободе благодаря дружескому снисхождению и великодушию президента. Экс-председатель ГКНБ находится под подпиской о невыезде не из-за дружбы с президентом, а по причине недоказанности его вины. Идёт скрупулёзное объективное расследование; обвиняемый не скрывается и является на допросы; на сегодняшний день у следствия нет оснований брать его под стражу. Наконец-то работает закон.

Вместе с Ташиевым, кстати, на допросы ходят экс-генеральный прокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. О которых пока ясно, что… ничего не ясно. Вероятно, ситуация прояснится в ближайшем будущем.

Известный политик Феликс Кулов тоже считает, что пока рано делать какие-либо выводы. Ясно лишь, что обязательно будет суд, перед которым Камчыбек Ташиев предстанет не в гордом одиночестве (фигурантов по этому серьёзному уголовному делу более чем достаточно). Будет суд, который примет по каждому из обвиняемых какое-то решение. Благодаря политике Садыра Жапарова есть надежда, что решение будет объективным, беспристрастным и справедливым.