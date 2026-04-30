Бишкекчанин обманул знакомого при покупке авто

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с продажей автомобиля. Об этом сообщает УВД Ленинского района.

По данным ведомства, в феврале 2025 года подозреваемый, войдя в доверие к знакомому, договорился о покупке автомобиля Lexus GX 460 2020 года выпуска стоимостью 60 тысяч долларов США. Он передал аванс в размере 1000 долларов, пообещав выплатить оставшуюся сумму через 10 дней. Однако обязательства выполнены не были. Мужчина скрылся и перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался гражданин М.Б., 1990 года рождения. Он водворён в ИВС. Расследование продолжается.