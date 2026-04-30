Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 102.12 - 103.02

Бишкекчанин обманул знакомого при покупке авто

163  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с продажей автомобиля. Об этом сообщает УВД Ленинского района.

По данным ведомства, в феврале 2025 года подозреваемый, войдя в доверие к знакомому, договорился о покупке автомобиля Lexus GX 460 2020 года выпуска стоимостью 60 тысяч долларов США. Он передал аванс в размере 1000 долларов, пообещав выплатить оставшуюся сумму через 10 дней. Однако обязательства выполнены не были. Мужчина скрылся и перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался гражданин М.Б., 1990 года рождения. Он водворён в ИВС. Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Теги:
задержание, Ленинский район, мошенничество, Бишкек, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  