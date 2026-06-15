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Большая часть недели созидательна. Гороскоп с 15 по 21 июня

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- Бакыт Стамов
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Неделя начнётся с Новолуния. Первые лунные сутки стартуют 15 июня в 5 часов 54 минуты утра московского времени. А завершает неделю значимое событие лета – летнее солнцестояния. В этом году 21 июня, в воскресенье, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Рак и начнётся астрономическое лето. День летнего солнцестояния. Время самых длинных дней и самых коротких ночей. Большая часть недели созидательна и располагает к старту новых дел, запуску новых проектов, реализации смелых задумок. Вдохновение с понедельника по четверг поможет и в романтических признаниях, развитии и укреплении личных отношений, и в претворении в жизни смелых творческих проектов. Время удачно для инвестиций, покупок. С пятницы по воскресенье эмоциональные перепады могут внести сумбур в отношения. Важно быть аккуратнее в спорах, а лучше всего отложить обсуждение сложных тем на другие дни. Покупки под влиянием эмоций окажутся неудачными. Обратите внимание на здоровье – особенно сердце, позвоночник и ноги.

Овен – если вовремя подсуетиться, вы сможете улучшить финансовое положение, вдохнуть свежие силы в развитие своего дела, совершить выгодные приобретения. До пятницы время располагает для инвестиций. Обсуждение важных вопросов с близкими людьми, признания в любви также стоит совершить до пятницы. Романтика летних дней и ночей будут на вашей стороне, если решили улучшить личную жизнь, а также устроить летний отдых. В оставшиеся дни недели эмоции могут зашкаливать и даже несущественное расхождение во взглядах может создать конфликт с нежелательными последствиями.

Телец – появится возможность устроить летний вояж, а также без долгих разговоров прийти к соглашению с деловыми партнёрами Стоит заняться поставкой товара, отправкой посылок. Уже с 29 июня начинает ретроградное движение Меркурий и начнутся непредвиденные задержки. .До пятницы выдастся время заняться своим здоровьем, а также восполнить силы. Не отказывайте себе в удовольствии насладиться отдыхом. Последние дни недели могут выдастся суматошными, что может отразиться и на самочувствии.

Близнецы – неоконченный разговор по важному делу продолжится в течение недели и ознаменует благоприятный исход дел, зависящих от него. В любовных отношениях предстоит пережить несколько волнующих моментов, поскольку необходимо будет принять решение от которого будет зависеть развитие отношений. В конце недели вы можете испытать финансовые затруднения. Совершать покупки и прочие финансовые вложения в выходные дни не стоит.

Рак – подарки полученные на этой неделе, будут ценны не своей стоимостью, а вниманием и искренностью которые вложат в них люди их вручившие. Более серьёзные материальные поступления возможны в будущем, если вы решитесь на перемены в работе. Важные поездки и встречи не откладывайте на конец недели. В выходные дни повышается риск травм и происшествий.

Лев – оказавшись в нужный момент в нужном месте, вы с лёгкостью решите значимые вопросы, требующие участия руководства или влиятельных людей. Займитесь получением документов, оформлением визы. Устроив дела, направляйтесь в летнее путешествие, либо займитесь его организацией, особенно если решили провести отдых в дальних странах. Летнее путешествие принесёт много ярких эмоций. До пятницы есть шанс удачно познакомиться, либо укрепить уде имеющиеся романтические отношения. Важно в последние дни недели не испортить достигнутое, никчёмными спорами.

Дева – длительное время оставаясь незамеченными ваши достижения в работе будут наконец-то оценены руководством. Их оценка будет справедливой и её величина будет зависеть от вашего реального вклада в работу, чем он больше, тем большего вам стоит ожидать. В конце недели не перегните палку, критикуя поступки партнёров по бизнесу и близких людей, вы рискуете ввязаться с ними в длительную ссору.

Весы – сейчас вы завершаете очередной период в отношениях и бизнесе, когда начатые дела заканчиваются, а отношения себя уже изжили. Пора поблагодарить всех за сотрудничество и начать работу с новыми людьми. Возможно вам предстоит многому научиться и немало времени провести в поездках прежде чем вы станете готовыми для того чтобы начать новый жизненный цикл.

Скорпион – появятся свежие идеи для обсуждения с деловыми партнёрами, которые лягут в основу нового направления сотрудничества. Возможны деловые поездки, либо приезд деловых партнёров из-за рубежа. С понедельника по четверг не составит труда оформить документа, получить одобрение руководства или влиятельных людей .Возможно получение интересных и выгодных предложений по работе. Но, уже с пятницы, эмоциональный фон поменяется. Постарайтесь не беспокоить руководство, а в доме воздержитесь от выяснения отношений.

Стрелец - вам надо применить опыт людей старшего поколения в новых условиях жизни. Некая модернизация незыблемых устоев позволит вам чувствовать себя увереннее и доказать жизнеспособность собственного мнения. Такой подход обескуражит поначалу родственников и друзей, но потом они привыкнут к вашему новому образу жизни и мыслей. В конце недели не стоит начинать долгосрочных дел, они могут перерасти в незавершенные проекты.

Козерог – ваши финансовые возможности возрастут, благодаря материальным поступлениям, но это вовсе не означает что вы должны тратить деньги на лево и направо. Продуманные вложения принесут пользу. Покупки и трата денег на развлечения быстро сведут на нет ваши накопления. В выходные дни не увлекайтесь перепиской в социальных сетях и мессенджерах. Вы умудритесь раскрыть важные секреты и впустую потратить время.

Водолей – вы слишком близко к сердцу воспринимаете слова, что может привести к ненужной обиде. Смотрите на жизнь веселее, и вам удастся добиться того, чего вы хотели. В любви вам предстоит вернуться к давним любовным романам, а в отношениях с друзьями и сослуживцами достичь понимания по важным вопросам. Вы полны решимости довести перемены до конца и это у вас получится.

Рыбы – пользуйтесь возможностью заручиться поддержкой влиятельных людей для того, чтобы в будущем противостоять противникам, желающим подорвать ваш авторитет и карьеру. Из дружеских побуждений, а может из более глубоких чувств вам предоставят информацию, которая при правильном использовании изменит карьеру в лучшую сторону. Ремонт и трудную работу по дому не откладывайте на последний день недели. Вероятно ухудшение самочувствия и разногласия.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/459359
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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