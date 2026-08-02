Санкции ЕС против Кыргызстана. Борьба за суверенитет и экономический баланс

После введения санкций против России часть торговых потоков ушла на новые маршруты. Товары двойного назначения, промышленное оборудование и электроника стали поступать в Россию через третьи страны. В результате под пристальным вниманием европейских регуляторов оказалась Центральная Азия.

Особое внимание Брюссель уделил Кыргызстану. В 2026 году ЕС впервые применил механизм Anti-Circumvention Tool - инструмент противодействия обходу санкций. Ограничения затронули отдельные категории товаров, поставляемых в республику. В Евросоюзе считают, что часть такой продукции могла затем попадать на российский рынок.

Речь не идет о полной блокаде торговли с Кыргызстаном. Ограничения распространяются на конкретные виды оборудования и технологий, которые европейские власти считают чувствительными.

Что не устроило Брюссель

Сначала ЕС действовал точечно, вводя санкции против отдельных компаний, которые подозревались в участии в схемах обхода ограничений. Однако рост поставок некоторых категорий товаров в страны Центральной Азии и их дальнейшее движение в Россию заставили европейские власти усилить давление.

В отношении Кыргызстана был задействован механизм, позволяющий ограничивать экспорт определенных товаров в третью страну, если ЕС считает, что существует устойчивый риск их дальнейшего реэкспорта в Россию.

Бишкек обвинения в сознательном содействии обходу санкций отвергает. Кыргызские власти объясняют рост импорта в том числе развитием собственной экономики - строительством инфраструктуры, энергетических объектов и модернизацией предприятий.

Отдельные меры ЕС коснулись и финансового сектора Кыргызстана. Европейские ограничения в отношении некоторых финансовых структур создают дополнительные сложности для международных расчетов, однако главным предметом спора остаются торговые поставки.

Клара Ажибекова: разрыв с Россией не отвечает интересам Кыргызстана

В материале kz24.news доктор философских наук и лидер Коммунистической партии Кыргызстана Клара Ажибекова отмечает, что Европа никогда не была главным экономическим партнером республики.

По ее словам, основные экономические связи Кыргызстана - от энергетики и логистики до рынка труда - связаны с Россией и ЕАЭС. Поэтому попытки подтолкнуть Бишкек к сокращению этих связей, считает Ажибекова, ударят прежде всего по самому Кыргызстану.

Профессор Клара Ажибекова выступает против безоговорочной ориентации на внешние рекомендации и призывает развивать собственные институты, науку и производство. В частности, она считает необходимым опираться на Национальную академию наук Кыргызстана и собственных специалистов.

При этом Ажибекова не предлагает закрываться от внешнего мира. По ее мнению, Бишкек должен поддерживать отношения со всеми партнерами, но самостоятельно определять экономический курс и не становиться участником чужого геополитического противостояния.

Между ЕАЭС и европейскими санкциями

Для кыргызских властей проблема заключается в необходимости одновременно учитывать два фактора. С одной стороны, страна хочет избежать вторичных санкций и сохранить доступ к европейскому оборудованию и технологиям. С другой - Кыргызстан входит в ЕАЭС, а Россия остается одним из его главных экономических партнеров.

Бишкек заявляет, что готов сотрудничать с ЕС по вопросам контроля за поставками чувствительных товаров, но не намерен разрывать связи с Россией.

Для Кыргызстана этот прецедент стал серьезным барьером: пытаясь перекрыть транзит в Россию, ЕС бьет по закупкам оборудования для самой кыргызской промышленности.В этой ситуации Бишкеку важно не поддаваться на внешние ультиматумы. Только укрепив производство и собственный суверенитет, Кыргызстан сможет защитить бизнес от чужих геополитических разборок.