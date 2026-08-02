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Ветераны-пограничники из Перми посетили школу имени Акматши Тюменбаева

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- Светлана Лаптева
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Как ранее сообщало издание VB.KG, в Кыргызстан с официальным визитом прибыла делегация Пермского края Российской Федерации. В рамках поездки ветераны-пограничники, педагоги, родители и кадеты посетили среднюю школу имени Акматши Тюменбаева в селе Чок-Тал Иссык-Кульской области.

В состав делегации вошли ветераны, проходившие в разные годы службу на кыргызском участке государственной границы, а также представители пермской школы №136 имени полковника Я. А. Вагина.

Визит состоялся по приглашению председателя Совета ветеранов Государственной пограничной службы Кыргызской Республики Чолпонбека Буржуева.

Главными целями поездки стали укрепление дружеских связей между ветеранами-пограничниками Кыргызстана и России, сохранение общей исторической памяти, развитие военно-патриотического воспитания молодёжи и расширение сотрудничества между образовательными учреждениями двух стран.

Программа визита включает посещение Бишкека, Иссык-Кульской и Нарынской областей, пограничной заставы "Торугарт" и историко-культурного комплекса "Таш-Рабат".

Перед поездкой на Иссык-Куль делегация осмотрела достопримечательности столицы, посетила Мемориальный музей Героя Советского Союза Чолпонбая Түлөбердиева и возложила цветы к Вечному огню на площади Победы.

В селе Чок-Тал гостей встретили представители школы имени Акматши Тюменбаева. Участники встречи отметили важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

Школа носит имя Акматши Тюменбаева - бойца, чей жизненный путь неразрывно связан с героическим прошлым страны. В этом учебном заведении особое внимание уделяют сохранению памяти о защитниках Отечества, военно-патриотическому воспитанию и изучению истории.

Директор школы Мээрим Джумаева познакомила гостей с историей учебного заведения, его достижениями, традициями и ключевыми направлениями работы.

Она рассказала, что педагогический коллектив стремится сформировать у учащихся гражданскую ответственность, уважение к истории своей страны и активную жизненную позицию.

В кабинете географии Чолпонбек Буржуев представил гостям презентацию о Кыргызстане: рассказал о его географическом положении, природных богатствах, истории становления государства, государственных границах и культурном наследии.

Ветераны, педагоги и кадеты из Пермского края с интересом ознакомились с материалами и узнали больше о стране, с которой у многих из них связаны годы службы.

Особый интерес у гостей вызвал кабинет допризывной подготовки имени ветерана Великой Отечественной войны Жумаша Байгубатова. Члены делегации узнали об истории создания кабинета и его роли в воспитании подрастающего поколения.

Участники встречи подчеркнули: память о подвигах участников Великой Отечественной войны и защитников Родины необходимо бережно сохранять и передавать молодёжи.

Ветераны-пограничники поделились воспоминаниями о службе на кыргызском участке границы, рассказали о пограничных буднях, значении воинского братства и верности долгу.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками и сделали совместное фото.

Представители пермской делегации поблагодарили руководство школы за тёплый приём, содержательную экскурсию и высокий уровень организации мероприятия, а также выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между учебными заведениями Кыргызстана и России.

Подобные визиты способствуют укреплению гуманитарных связей двух стран, сохранению общей исторической памяти и передаче подрастающему поколению традиций патриотизма, взаимного уважения и служения Отечеству.


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URL: https://www.vb.kg/460572
Теги:
Погранслужба, Россия, Кыргызстан
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