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Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Неймар официально объявил о завершении международной карьеры, поставив точку в одном из самых ярких этапов в истории бразильского футбола.

33-летний форвард сообщил о своем решении после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года, отметив, что его путь в составе "селесао" подошел к концу.

"Мое время в сборной подошло к концу. Я сотворил историю, я очень счастлив. Я вложил в это дело кровь и пот, всегда сражался за желтую футболку, но больше не хочу этого делать", - заявил Неймар.

Последним матчем футболиста за сборную Бразилии стала встреча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Норвегии, завершившаяся поражением бразильцев со счетом 1:2. Из-за травмы Неймар пропустил первые два матча турнира, а в игре с Норвегией вышел на замену на 67-й минуте и на 90+10-й минуте реализовал пенальти, забив свой последний гол за национальную команду.

Эта встреча стала для Неймара 15-й на чемпионатах мира, что позволило ему превзойти легендарного Пеле по количеству матчей на мировых первенствах. За карьеру в сборной Бразилии форвард провел 130 матчей и забил 80 голов, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Неймар завершает выступления за сборную в статусе одного из величайших футболистов в истории Бразилии, оставив яркий след в мировом футболе благодаря своим достижениям и рекордным показателям.


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URL: https://www.vb.kg/460565
Теги:
футбол, Бразилия
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