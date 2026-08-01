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На Иссык-Куле стартовал этап Чемпионата мира по водной "Формуле-1"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На акватории озера Иссык-Куль начались решающие гонки международного турнира по водно-моторному спорту F1H2O. Пилоты мирового уровня вышли на дистанцию, чтобы определить сильнейшего в рамках одного из самых динамичных этапов мирового первенства.

За масштабными соревнованиями с трибун наблюдают тысячи болельщиков, спортивные делегации, а также гла́вы государств Центральной Азии. Президенты Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана прибы́ли на побережье накануне, чтобы лично поддержать участников и оценить организацию гонок.

Официальный старт престижным состязаниям дал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Наша страна впервые в истории выступает площадкой для этапа Чемпионата мира по водной "Формуле-1". Это событие высокой технологической сложности и мирового масштаба. Визит лидеров соседних стран на церемонию открытия - еще одно яркое свидетельство того, что Центральноазиатский регион укрепляет единство, добрососедство и курс на совместное развитие", - подчеркнул глава государства.

Садыр Жапаров также отметил уникальность спортивной локации: впервые в истории F1H2O сильнейшие гонщики планеты демонстрируют свое мастерство в условиях высокогорья - на высоте 1607 метров над уровнем моря.


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URL: https://www.vb.kg/460569
Теги:
гонки, Иссык-Куль
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