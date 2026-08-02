Эксперт: "Россия остается гарантом топливной стабильности Кыргызстана"

Россия продолжает выполнять взятые на себя обязательства по беспошлинным поставкам горюче-смазочных материалов в Кыргызстан, несмотря на сохраняющиеся вызовы на мировом энергетическом рынке. Об этом заявил член экспертного совета Центра ЭВМ АНО "Евразия" Владимир Лю.

По его словам, предусмотренный на 2026 год объем поставок в 100 тыс. тонн полностью соответствует достигнутым ранее договоренностям.

"100 тысяч тонн - это тот объем, который Россия взяла на себя обязательство поставлять Кыргызстану в 2026 году. Эти объемы ежегодно уточняются, но Россия выполняет то, что обещала", - отметил Лю.

Эксперт отметил, что в ближайшие годы потребность республики в топливе может вырасти. Причиной станут масштабные инфраструктурные проекты и активное дорожное строительство, требующие увеличения объемов дизельного топлива для грузового транспорта.

"В Кыргызстане сейчас идут масштабные стройки, развивается дорожная инфраструктура. Не исключено, что стране потребуется больше ГСМ, однако этот вопрос уже будет решаться на уровне правительств", - уверен эксперт.

По мнению Владимира Лю, продолжение беспошлинных поставок свидетельствует о том, что Москва сохраняет приверженность союзническим обязательствам.

"То, что Россия, несмотря на собственные сложности, продолжает выполнять договоренности, - это показатель ответственного отношения к своим союзническим обязательствам", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что Кыргызстан может закупать топливо и у других поставщиков, однако такие поставки неизбежно окажутся дороже.

"Беларусь сама закупает российскую нефть и закладывает свои расходы в стоимость продукции. Любая другая страна будет продавать топливо на коммерческих условиях, тогда как с Россией действует соглашение о льготных поставках. Даже если часть топлива придется приобретать по рыночным ценам, льготные поставки из России останутся наиболее выгодным вариантом для Кыргызстана. Дополнительные расходы могут возникнуть, но они все равно будут значительно ниже, чем полная переориентация на новых поставщиков", - считает Лю.

По словам эксперта, на фоне роста мировых цен на нефть Россия сознательно сохраняет приоритет выполнения международных обязательств перед союзниками.

"Россия ограничивает экспорт отдельных частных компаний, чтобы обеспечить выполнение государственных международных обязательств. В данном случае приоритетом становится не максимальная коммерческая выгода, а соблюдение союзнических соглашений, в том числе с Кыргызстаном", - добавил он.