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Мэрия Бишкека приступила к строительству улицы Минжылкиева

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В Бишкеке начались работы по строительству улицы Минжылкиева, которая соединит проспект Чынгыза Айтматова с улицей Тыналиева и далее с улицей Курчатова. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Новый дорожный объект призван улучшить транспортное сообщение и снизить нагрузку на ряд городских магистралей.

Ход реализации проекта проинспектировал мэр столицы Айбек Джунушалиев. Во время выезда на объект он встретился с местными жителями и представителями Кыргызско-Турецкого университета "Манас", разъяснив основные параметры строительства и предусмотренные меры безопасности.

Общая протяженность новой улицы составит 1,35 километра. Проект предусматривает строительство проезжей части шириной восемь метров, устройство тротуаров с обеих сторон дороги и сохранение существующей зеленой зоны.

По данным мэрии, ввод новой дороги позволит частично разгрузить улицы Ахунбаева и Жайыл Баатыра, а также повысить удобство передвижения в этом районе города.

Часть улицы пройдет вдоль территории Кыргызско-Турецкого университета "Манас". Для обеспечения безопасности студентов и пешеходов планируется строительство двух подземных переходов.

Кроме того, в рамках проекта будут перенесены и модернизированы инженерные коммуникации, установлены современные системы освещения, дорожные знаки и разметка. Также предусмотрено создание условий для комфортного передвижения маломобильных граждан.

В мэрии отмечают, что реализация проекта соответствует Генеральному плану развития Бишкека и направлена на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной инфраструктуры и создание более комфортной городской среды.


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URL: https://www.vb.kg/459289
Теги:
дороги, строительство, Бишкек, мэрия
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