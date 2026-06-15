Есть люди, которые вспоминают о подвиге предков только по праздникам. А есть те, кто занимается сохранением памяти каждый день. Именно к ним относится координатор поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш" Светлана Лаптева, благодаря которой в стране продолжается большая работа по сохранению мемориалов и исторического наследия Великой Отечественной войны. Накануне Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня, движение организовало очередную акцию по благоустройству памятника павшим воинам в Новопокровке, пишет Telegram-канал "Азиатский Экспресс".

История этого места тесно связана с двумя советскими колхозами - "Заветы Ильича" и имени Кирова, откуда на фронт ушли сотни местных жителей. Сегодня на месте бывшего сельского клуба находится памятник героям-землякам. После распада СССР прилегающая территория долгие годы оставалась без должного ухода, а сам мемориал постепенно приходил в запустение.

На этот раз на призыв поисковиков откликнулись военнослужащие, юнармейцы авиабазы ОДКБ "Кант" и представители казачьей молодёжи. Добровольцы очистили мемориальные плиты, скосили траву, провели санитарную обрезку деревьев, привели в порядок газоны и обновили краску на ограждениях. После субботника памятник заметно преобразился.

Но нельзя не отметить и другую, весьма горькую сторону. В этот день особенно бросилось в глаза полное отсутствие местных жителей и представителей власти. Пока одни находят время и ресурсы для сохранения памяти о чужих предках, другие предпочитают оставаться в стороне. Хотя речь идёт не просто о безликом объекте, а о месте, где увековечены имена людей, ушедших на фронт именно из этого села.

Сами новопокровцы признают: косметическая уборка помогает поддерживать мемориал, однако без капитального ремонта его конструкции со временем придут в аварийное состояние. А значит, вопрос требует срочного вмешательства не только волонтёров, но и тех, кто обязан заниматься этим по долгу службы (Комиссии по сохранению памятников - очередной пламенный привет).

Особым и глубоко символичным моментом стало участие в субботнике Александра Ореховского - внука фронтовика Михаила Давыдова, погибшего в годы войны. Судьба солдата долгие годы оставалась неизвестной, пока в 2012 году поисковикам не удалось установить его личность и место последнего боя. Позже останки бойца были доставлены из России в Кыргызстан и с воинскими почестями перезахоронены на сельском кладбище Новопокровки. Семье передали реликвии, найденные на месте гибели фронтовика, которые сегодня бережно хранятся потомками, а имя героя наконец появилось на гранитных плитах.

Республиканская акция "Сохраним памятники Победы" уже много лет проходит по всему Кыргызстану. Добровольцы своими силами приводят в порядок воинские захоронения и памятные места. В 2026 году во время майских праздников до Новопокровки дойти не успели, поэтому исправить ситуацию решили сейчас - прямо перед Днём памяти и скорби.

И если кто-то считает, что Светлана Лаптева платит прессе за пиар, то он сильно ошибается. Мы просто глубоко уважаем людей, которые годами делают конкретные дела для сохранения общей истории. Тех, кто работает не ради красивых фотографий и громких отчётов, приезжая на мероприятия на служебных авто с "крутыми" номерами, а ради памяти, которую без таких энтузиастов давно могли бы предать забвению.

P.S. Редакция газеты "Вечерний Бишкек" искренне гордится тем, что в наших рядах работают такие сотрудники, как Светлана Лаптева, для которых журналистика и общественный долг - это не просто профессия, а подлинное призвание и ежедневный осознанный труд.