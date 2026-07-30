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Дастан Сатпаев забил первый гол за "Челси" в дебютном матче

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- Самуэль Деди Ирие
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17-летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев ярко начал свое выступление за "Челси", забив первый гол за лондонский клуб в дебютном матче.

Молодой форвард отличился в товарищеской встрече против австралийского клуба "Уондерерс", отправив мяч в ворота уже через 6 минут после своего появления на поле.

Гол стал важным событием для казахстанского футбола, поскольку Сатпаев продолжает свой путь в одном из самых известных клубов мира. Его успешный старт вызвал большой интерес среди болельщиков в Казахстане и за его пределами.

Несмотря на свой юный возраст, нападающий уже считается одним из самых перспективных игроков страны. Теперь болельщики с нетерпением ждут его официального дебюта в Английской Премьер-лиге.

В "Челси" рассчитывают, что Сатпаев сможет продолжить прогрессировать, адаптироваться к английскому футболу и в будущем бороться за место в основном составе команды.


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URL: https://www.vb.kg/460516
Теги:
Великобритания, футбол
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