Указ президента заставит журналистов уйти в блогеры

В Кыргызстане официально нашли способ разделить пишущую и говорящую братию на "перспективный креативный класс" и обычных налогоплательщиков. В Жогорку Кенеш направлены поправки к налоговому законодательству, родившиеся из недавнего указа президента Садыра Жапарова. Согласно документу, разработчикам искусственного интеллекта и блогерам (в тексте их официально назвали "лицами, занимающимися производством и распространением контента в интернете") даруют пятилетние налоговые каникулы, подоходный налог в 5% и минимальные отчисления в Соцфонд. При этом традиционные СМИ из этого списка исключили.

Если заглянуть в цифры, ситуация становится еще более контрастной. Точного числа блогеров в стране не знает никто, так как в Минкульте и Налоговой признают отсутствие единого реестра, поскольку отследить всех создателей контента в Instagram, YouTube и TikTok физически невозможно. Эксперты называют лишь приблизительные цифры: в стране насчитывается от нескольких сотен крупных инфлюенсеров-миллионников до десятков тысяч мелких авторов. При этом сектор традиционных медиа полностью прозрачен: в Министерстве юстиции официально зарегистрировано около 2 000 медиасубъектов, из которых регулярную и активную деятельность ведут порядка нескольких сотен редакций (включая 172 независимые телерадиокомпании).

Эта ситуация выглядит особенно примечательно на фоне недавних инициатив, когда власти активно пытались приравнять блогеров к СМИ в рамках резонансного законопроекта "О СМИ". Тогда логика была строгой: раз влияешь на аудиторию и собираешь просмотры, то регистрируйся, неси ответственность за каждое слово по закону о медиа и плати налоги с рекламы. Но как только дело дошло до распределения пятилетних налоговых каникул, концепция изменилась, и пути журналистов с создателями интернет-контента резко разошлись.

Есть интересное мнение, почему прессу оставили за бортом этого экономического праздника. Мол, редакции СМИ в Кыргызстане давно работают в правовом поле, то есть они зарегистрированы, имеют расчетные счета, и их доходы полностью прозрачны для фискальных органов. В то же время контролировать блогеров, получающих оплату за рекламу наличными или переводами на личные карты, государству крайне сложно. Пятилетние каникулы в данном случае выступают в роли тактической приманки, чтобы инфлюенсеры добровольно вышли из тени и зарегистрировались.

Tакже берется в расчет политический прагматизм. Независимая пресса в Кыргызстане традиционно выполняет контролирующую функцию, регулярно критикуя решения госорганов и проводя расследования. Блогеры же, обладая огромным охватом молодежной аудитории, представляют собой мощный электоральный ресурс. Финансовые поблажки для них выглядят как сильный стратегический ход: молодежь довольна прогрессивными реформами, а сами лидеры мнений едва ли станут критиковать власть, избавившую их от налогов на пять лет.

В итоге сложился любопытный правовой прецедент. Если ты профессиональный журналист: работаешь в редакции, соблюдаешь кодекс этики, верифицируешь информацию и пишешь глубокий материал о проблемах внедрения того же искусственного интеллекта - ты обычное юридическое лицо. Будь добр, плати налоги по полной ставке, отчисляй взносы в Соцфонд и готовься к стандартным проверкам.

Но стоит тебе уволиться, купить кольцевую лампу и пересказать ту же самую новость своими словами на видео в TikTok - система моментально признает тебя производителем интернет-контента. Государство освобождает тебя от налогов на 5 лет и снижает подоходный до 5%.

Не исключено, что вскоре кыргызстанскому медиарынку придется адаптироваться к новым экономическим реалиям. И тогда вместо привычных сайтов новостей мы увидим массовый ребрендинг, где серьезная аналитика будет начинаться словами: "Уважаемые подписчики! Мы закрываем текстовую ленту, потому что мы больше не СМИ - мы прогрессивный стартап. Ищите наши расследования в соцсетях под трендовую музыку, ставьте лайки и подписывайтесь. И главное - никакой налоговой отчетности!"