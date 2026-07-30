Погода
$ 87.43 - 87.73
€ 99.08 - 100.07

Кыргызстан и Узбекистан расширяют партнерство в сфере высшего образования

316  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иссык-Кульской области проходит III Форум ректоров высших учебных заведений Кыргызстана и Узбекистана. Его участники обсуждают развитие стратегического партнерства между университетами двух стран, академическую интеграцию, научное сотрудничество и новые возможности развития высшего образования. Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики.

В форуме принимают участие руководители государственных органов Кыргызстана и Узбекистана, ректоры вузов, представители академического и экспертного сообщества, а также организаций-партнеров.

Основной целью мероприятия является укрепление прямых связей между университетами двух стран, расширение совместных образовательных и научных проектов, а также выработка новых форм сотрудничества, отвечающих современным задачам высшего образования и социально-экономического развития.

В ходе пленарного заседания участники обсуждают перспективы межуниверситетского сотрудничества, роль вузов в условиях глобальной конкуренции, цифровой трансформации и широкого внедрения искусственного интеллекта.

Первая панельная сессия посвящена интеграции образования, науки и бизнеса. Ее участники рассматривают вопросы взаимодействия университетов с работодателями, развития дуального образования, поддержки университетских технопарков и стартапов, подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики, а также вклада вузов в достижение Целей устойчивого развития.

Вторая панельная сессия посвящена академической интеграции и межуниверситетскому сотрудничеству. В центре внимания - развитие программ двойных дипломов, гармонизация образовательных программ, взаимное признание результатов обучения, академическая мобильность студентов и преподавателей, а также создание совместных онлайн-курсов и виртуальных лабораторий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460505
Теги:
вуз, Иссык-Кульская область, Узбекистан, форум, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  