Кыргызстан и Узбекистан расширяют партнерство в сфере высшего образования

В Иссык-Кульской области проходит III Форум ректоров высших учебных заведений Кыргызстана и Узбекистана. Его участники обсуждают развитие стратегического партнерства между университетами двух стран, академическую интеграцию, научное сотрудничество и новые возможности развития высшего образования. Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики.

В форуме принимают участие руководители государственных органов Кыргызстана и Узбекистана, ректоры вузов, представители академического и экспертного сообщества, а также организаций-партнеров.

Основной целью мероприятия является укрепление прямых связей между университетами двух стран, расширение совместных образовательных и научных проектов, а также выработка новых форм сотрудничества, отвечающих современным задачам высшего образования и социально-экономического развития.

В ходе пленарного заседания участники обсуждают перспективы межуниверситетского сотрудничества, роль вузов в условиях глобальной конкуренции, цифровой трансформации и широкого внедрения искусственного интеллекта.

Первая панельная сессия посвящена интеграции образования, науки и бизнеса. Ее участники рассматривают вопросы взаимодействия университетов с работодателями, развития дуального образования, поддержки университетских технопарков и стартапов, подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики, а также вклада вузов в достижение Целей устойчивого развития.

Вторая панельная сессия посвящена академической интеграции и межуниверситетскому сотрудничеству. В центре внимания - развитие программ двойных дипломов, гармонизация образовательных программ, взаимное признание результатов обучения, академическая мобильность студентов и преподавателей, а также создание совместных онлайн-курсов и виртуальных лабораторий.