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Кыргызстан вошел в число стран-организаторов форума RCOY 2026

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- Светлана Лаптева
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С 4 по 6 сентября 2026 года в Самарканде (Узбекистан) состоится масштабный форум RCOY Central Asia 2026. Одним из ключевых соорганизаторов мероприятия выступает Кыргызстан в лице общественного фонда "ЮНИСОН Групп".

Предстоящая конференция станет крупнейшей региональной площадкой, посвященной проблемам водной безопасности и климатической справедливости. Главная тема этого года - "Молодежь Центральной Азии за водную безопасность и климатическую справедливость". Организатором выступает коалиция независимых молодежных объединений и сетей стран региона. Ожидается, что форум объединит около 100 делегатов и молодых экспертов из девяти стран - Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана, а также приглашенных молодежных делегаций из Азербайджана и Турции.

Для стран Центральной Азии климатические изменения напрямую угрожают водным ресурсам. Быстрое таяние ледников Памира и Тянь-Шаня сокращает запасы питьевой воды, вызывает обмеление водоемов и усиливает нагрузку на трансграничные артерии - Амударью и Сырдарью. Учитывая, что свыше половины населения региона составляют люди моложе 30 лет, вовлечение молодежи в формирование климатической политики становится критически важным.

Для Кыргызстана участие в организации форума носит преемственный характер: именно в Бишкеке в 2022 и 2024 годах состоялись первые две конференции RCOY Central Asia, заложившие основу этой платформы. В 2024 году "ЮНИСОН Групп" совместно с Минприроды КР, ЮНИСЕФ и ПРООН успешно провел в столице Кыргызстана региональный форум на 200 участников. В этом году фонд отвечает за региональную координацию, формирование кыргызской делегации и продвижение в итоговых документах национальных приоритетов республики - защиты горных экосистем и ледников Тянь-Шаня, а также обеспечения водной устойчивости.

Главным результатом форума станет Региональное заявление молодежи с планом действий, которое будет официально направлено участникам 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31). В документ войдут конкретные инициативы по сохранению ледников, адаптации горных сообществ и рациональному управлению водными ресурсами.

Подать заявку на участие в RCOY Central Asia 2026 могут молодые экоактивисты и эксперты из стран региона. Регистрация участников открыта до 2 августа 2026 года (ссылка на форму), а сбор предложений в Региональное заявление молодежи продлится до 10 августа 2026 года (ссылка на форму).

RCOY (Regional Conference of Youth) является официально признанной молодежной платформой в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC). Конференция консолидирует инициативы молодых лидеров для их последующего представления на глобальных климатических саммитах ООН.


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URL: https://www.vb.kg/460474
Теги:
Кыргызстан, климат
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