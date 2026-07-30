Сенат США утвердил Джея Клейтона на пост главы Национальной разведки

Американский Сенат одобрил назначение Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки США (DNI). Кандидатуру поддержал 51 законодатель, против проголосовали 47 сенаторов.

На этом посту Клейтон сменит Тулси Габбард, покинувшую ведомство месяц назад по семейным обстоятельствам - из-за диагностированного у её супруга онкологического заболевания.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил нового руководителя разведсообщества с прохождением процедуры утверждения, заявив в соцсети Truth Social, что Клейтон обладает выдающимися качествами и успешно справится с возложенными на него задачами.

Ранее Джей Клейтон занимал должность федерального прокурора. В рамках своей юридической практики он вел ряд резонансных расследований, в том числе дело в отношении экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хотя у Клейтона нет глубокого бэкграунда в сфере спецслужб, его кандидатура стала компромиссной альтернативой временному руководителю DNI Биллу Пулте, чьи кадровые чистки вывали резкую критику как среди демократов, так и среди республиканцев.

В роли директора Национальной разведки Клейтон возглавит координацию 18 разведывательных служб страны и будет отвечать за формирование ежедневных аналитических докладов для главы государства.

Смена руководства ведомства проходит на фоне системной трансформации американского разведсообщества. Оппоненты администрации Трампа выражают опасения относительно возможной политизации спецслужб, указывая на масштабную перестановку кадров и публичные заявления президента о результатах выборов 2020 года.