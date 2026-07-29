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В Кыргызгидромете выявили коррупционную схему на 16 млн сомов

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Военная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело по факту выявленной коррупционной схемы в Государственной гидрометеорологической службе при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По ее данным, государству причинен ущерб в размере 16 млн сомов.

Должностные лица Кыргызгидромета в течение длительного времени незаконно перечисляли бюджетные средства как ранее уволенным работникам, так и отдельным действующим сотрудникам. При этом размеры выплат, как утверждает следствие, существенно превышали положенные суммы.

В Военной прокуратуре считают, что схема носила систематический и скрытый характер, что позволило ее участникам длительное время беспрепятственно распоряжаться бюджетными средствами.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/460484
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызгидромет, МЧС, зарплата, коррупция, деньги
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