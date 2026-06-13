"Гранатовый сад", который путешествует по миру, открылся в Бишкеке

В Бишкеке открылась выставка российского художника азербайджанского происхождения Александра Дильбази "Гранатовый сад". Экспозиция объединила десятки работ, посвященных одному из главных символов азербайджанской культуры гранату, который художник на протяжении многих лет использует как центральный образ своего творчества.

Открытие выставки собрало известных деятелей культуры и искусства, представителей дипломатического корпуса, художников и жителей Бишкека. Гости знакомились с работами Александра Дильбази, обсуждали увиденное и общались с автором. Многие задерживались у картин, рассматривая детали и необычные образы граната, которые стали центральной темой экспозиции.

Корреспондент VB.KG посетила открытие выставки, пообщалась с автором и узнала, почему гранат стал главным героем его картин, как художник относится к искусственному интеллекту и какую мысль хотел бы оставить посетителям после знакомства со своими работами.

По словам Александра Дильбази, выставочный проект путешествует по разным странам уже много лет, однако вместе с ним меняется и сам автор.

"Меняется сама коллекция. Каждая новая выставка наполняет меня новой энергией, новыми мыслями и впечатлениями. Вместе с коллекцией меняюсь и я. Это новые города, новые люди, новые эмоции", - рассказал художник.

Особое место в творчестве Дильбази занимает гранат. Художник признался, что этот символ тесно связан с его детством и семейной историей.

"Я родился в доме, рядом с которым росли гранатовые деревья. Это гранаты моего детства. Эти плоды очень любили мои родители. Более того, они познакомились под гранатовым деревом. На Кавказе существует поверье: если мужчина делает предложение женщине под гранатовым деревом, их союз будет таким же крепким, как само дерево. Так произошло и у моих родителей", - поделился он.

Говоря о своих работах, художник отметил, что стремится передавать через них исключительно светлые эмоции.

"Мои картины наполнены добром, красотой и любовью. Я работаю в направлении, которое называю филартом - это соединение философии и изобразительного искусства. Здесь нет места агрессии или разрушению. Все посвящено гармонии, красоте и позитивному восприятию мира", -отметил Дильбази.

Отдельной темой разговора стала стремительно развивающаяся сфера искусственного интеллекта. Сегодня нейросети способны создавать изображения за считаные секунды, однако художник убежден, что технологии не смогут заменить человека.

"Искусственный интеллект использует то, что уже существует. Он работает с накопленным опытом, с тем, что когда-то было создано человеком. Но новую мысль, новый взгляд на мир способен подарить только человек. Поэтому я не вижу здесь никакого противоречия. Искусство и технологии вполне могут существовать вместе",- считает автор.

На вопрос о том, есть ли работа, которую он никогда не продаст, художник ответил без колебаний.

"Да, такая картина есть. Она называется "Любовь". Эту работу я никогда не продам", - подчеркнул он.

Обращаясь к молодым художникам Кыргызстана, Александр Дильбази посоветовал не искать быстрых результатов и не отказываться от своей мечты.

"Нужно любить искусство, постоянно искать себя и никогда не сдаваться. Все приходит постепенно. Даже великий Чингиз Айтматов шел к своему признанию долгие годы. Успех требует терпения, труда и веры в собственное дело", - подчеркнул художник.

По его словам, после посещения выставки зрители должны уйти с ощущением вдохновения и внутренней гармонии.

"Мне хотелось бы, чтобы после знакомства с выставкой люди сказали себе одно слово - "очаровательно"", - отметил автор.

Во время открытия выставки выступил и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов. Дипломат подчеркнул, что творчество Александра Дильбази невозможно рассматривать отдельно от его национальных корней.

По словам посла, фамилия Дильбази хорошо известна в Азербайджане и связана с целой плеядой выдающихся деятелей культуры. Он отметил, что художник, несмотря на годы жизни за пределами исторической родины, сохранил глубокую связь с азербайджанской культурой и традициями.

"В Азербайджане говорят: дерево растет благодаря своим корням. Если нет корней, дерево не сможет развиваться. Творчество Александра Дильбази является подтверждением этой мудрости. Где бы он ни жил, его искусство остается связанным с родной землей", - сказал Гандилов.

Дипломат также обратил внимание на символизм граната, который занимает центральное место в экспозиции.

"Для азербайджанцев гранат - это особый символ. Он олицетворяет жизнь, плодородие, единство народа и любовь к Родине. Через этот образ художник передает свою привязанность к своим истокам и своей стране", - отметил посол.

Выставка "Гранатовый сад" будет работать в Бишкеке в течение нескольких недель, предоставляя жителям и гостям столицы возможность познакомиться с творчеством художника.