Кыргызстанские таэквондисты завоевали 9 медалей на турнире в Корее

С 16 по 22 июля в южнокорейском городе Чхунчхон прошел крупный международный турнир Chuncheon Korea Open 2026, собравший более 10 тысяч участников со всего мира. Кыргызстан на состязаниях представляли 9 спортсменов, и абсолютно каждый из них вернулся домой с наградой.

По итогам турнира отечественная сборная завоевала 4 золотые и 5 бронзовых медалей.

Высшие награды турнира и звание чемпионов завоевали:

Аяна Жыргалбекова Билал Касымов Эльхан Фархадов Амир Ибрагимов

Пять других членов команды поднялись на третью ступень пьедестала, пополнив копилку страны бронзовыми наградами. Этот результат стал очередным ярким успехом отечественной школы таэквондо на международной арене.