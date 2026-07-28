Кыргызстанские таэквондисты завоевали 9 медалей на турнире в Корее

С 16 по 22 июля в южнокорейском городе Чхунчхон прошел крупный международный турнир Chuncheon Korea Open 2026, собравший более 10 тысяч участников со всего мира. Кыргызстан на состязаниях представляли 9 спортсменов, и абсолютно каждый из них вернулся домой с наградой.
По итогам турнира отечественная сборная завоевала 4 золотые и 5 бронзовых медалей.
Высшие награды турнира и звание чемпионов завоевали:
Пять других членов команды поднялись на третью ступень пьедестала, пополнив копилку страны бронзовыми наградами. Этот результат стал очередным ярким успехом отечественной школы таэквондо на международной арене.