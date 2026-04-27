Ушёл из жизни Джылкыайдар Джумабеков

Коллектив ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной экс-директора и юриста издания Джумабекова Джылкыайдара Сарыгуловича в возрасте 74 лет.

Джылкыайдар Сарыгулович посвятил многие годы работе в издании, внёс значительный вклад в его развитие и становление. Его профессионализм, принципиальность и ответственность снискали уважение коллег и партнёров.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и работал с ним.

Коллектив издания разделяет боль утраты с родными и близкими покойного.