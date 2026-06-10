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Сила Ташиева – в силе Жапарова

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- Канат Кожоев
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Чем закончится судебный процесс по обвинению бывшего председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева в злоупотреблении должностным положением и приготовлении к насильственному захвату власти – пока сказать трудно. Однако процесс в разгаре, а Камчыбек Кыдыршаевич, кажется, вспомнил о своём гордом звании народного генерала – и о том, каким образом и благодаря кому он получил это звание.

В начале июня практически одновременно произошли два события, вызвавшие ностальгию у значительной части общества. Президент Садыр Нургожоевич Жапаров открыл жилой комплекс "Асман Резиденс-1" в Оше и ещё один комплекс в селе Жаны-Арык Ошской области. А впервые после отставки появившийся на публике нынешний подсудимый Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев принял участие в передаче нового дома нуждающейся семье.

Дежавю: на некоторое время показалось, что не было никакого сурового февраля, никакого "письма 75-ти аксакалов" и никакого разлада между "экидосами". Что они, как прежде, действуют слаженно и согласованно, делая одно большое общее дело и смотря в одном направлении.

"Президент Садыр Жапаров проводит политику, направленную на решение жилищных проблем граждан", - сказал на церемонии вручения ключей бывший "второй", показав, что полностью и всецело поддерживает президента. Президент буквально накануне говорил о том же самом и теми же словами: "Одной из основных задач государства является обеспечение граждан доступными и качественными жилищными условиями".

Значит ли это, что Ташиев был и остаётся на стороне главы государства и всё, что случилось минувшей зимой, - всего лишь чудовищное недоразумение? Может, Камчыбек Кыдыршаевич в самом деле стал разменной фигурой в чьей-то нечестной игре? Принимая во внимание его умственные и аналитические способности, многолетний опыт – вряд ли. Очень слабо верится, что генерал позволил обвести себя вокруг пальца, воспользоваться своим именем и совершенно случайно едва не стал причиной очередного государственного переворота.

С другой стороны – он, Ташиев, отлично понимает, кому он обязан и стремительным взлётом своей карьеры, и народной любовью. Президент (а по совместительству близкий друг и соратник) доверял Камчыбеку Кыдыршаевичу как самому себе. Вместе с тем доверяя наиболее ответственные участки государственного строительства. Именно Садыр Жапаров дал "второму" отмашку на беспощадную борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Именно Жапаров "благословил" генерала Ташиева на решение приграничных проблем. И именно Жапаров постоянно подчёркивал ведущую роль Ташиева во всех больших и маленьких победах и преобразованиях.

Хотя, по сути, во главе дуумвирата стоял всё-таки он – президент. Несмотря на все язвительные намёки сторонних наблюдателей – "второй", дескать, подмял под себя "первого". "Первый" первым был и остаётся. И Камчыбек Ташиев, кажется, это понимает и признаёт.

Во время одного из недавних рабочих визитов в Ош Жапаров и Ташиев ездили в одной машине. Камчыбек Кыдыршаевич – за рулём, Садыр Нургожоевич – на пассажирском сиденье. Кое-кто из недоброжелателей зло шутил по этому поводу: Ташиев, мол, у президента за личного водителя. Глупая шутка. В действительности такой расклад скорее говорил о полном доверии Жапарова рулевому другу. Об их рабочем единстве и дружной работе на благо родины.

Катаясь по городским улицам, "первый" и "второй" обсуждали планы по развитию Оша и области, инспектировали предприятия и строящиеся объекты. Прислушивались к местным властям и друг к другу, обменивались мнениями, приходя в итоге к общему "знаменателю"… Это было совсем недавно. И вдруг – приготовление к госперевороту.

Кто чего на самом деле хотел и чего добивался, кто в чём виноват, кто кого подставил (или не подставлял) – в этом разберётся суд. За ним в любом случае окончательное слово. Действительно ли Ташиев положил глаз на президентский трон или его использовали втёмную? Реально ли желали сместить действующего главу государства подписавшие письмо аксакалы – или просто не сообразили, как надо грамотно себя повести, предлагая досрочные президентские выборы?

Возвращаясь к Ташиеву: вдруг он и правда "вошёл не в ту дверь" - в смысле сел не в ту машину? Как известно, с одного из судебных заседаний он уехал вместе с предполагаемыми подельниками – экс-генпрокурором Курманкулом Зулушевым и экс-спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбек уулу на автомобиле, да еще и под охраной, которую ему заботливо оставил глава государства.. Не растеряли ли его глаза орлиную зоркость, не стал ли он более легковесно подходить к выбору друзей и попутчиков?

Ещё вчера он был на коне – именно по тому, что ему было по пути с Садыром Жапаровым.


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URL: https://www.vb.kg/459250
Теги:
Кыргызстан
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