Испания стала первой командой мира после победы на ЧМ-2026

Сборная Испании возглавила мировой рейтинг ФИФА после победы на чемпионате мира 2026 года, сместив с первого места Аргентину.

Триумф в финале мирового первенства принес испанской команде 30,27 рейтингового балла. Благодаря этому Испания набрала **1995,88 очка** и поднялась на вершину мирового рейтинга.

В финале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла действующего чемпиона мира - сборную Аргентины - со счетом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес, принеся Испании второй в истории титул чемпионов мира.

Поражение в решающем матче лишило Аргентину лидерства в рейтинге ФИФА. Кроме того, после финального свистка матч завершился массовой потасовкой между футболистами, по факту которой дисциплинарные органы ФИФА продолжают расследование.

Победа на чемпионате мира позволила Испании не только завоевать главный футбольный трофей, но и стать новой первой командой мирового рейтинга ФИФА.