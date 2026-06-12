Жапаров – 100 процентов!

Именно так задолго до президентских выборов отвечает народ Кыргызстана. Причём отвечает не делясь, как обычно, на Север и Юг. В предстоящей выборной гонке победит тот, кто работает, – не столько на имидж, сколько на благо сограждан. Работает, не дожидаясь начала официальной агитации.

В апреле президент на пять дней ездил в Ошскую область, встречался с жителями семи районов. Внимательно выслушал все их просьбы, предложения и замечания по экономическим и социальным вопросам. В мае побывал в Баткенской области, посетил приграничный рынок в Кадамджайском районе, ознакомился с ходом демаркации границы и проектом нового торгово-экономического парка. В июне Садыр Жапаров принял участие в открытии нового жилкомплекса в Ошской области, построенного Государственной ипотечной компанией.

ГИК по поручению и под контролем Жапарова строит доступное жильё не только в Бишкеке, но и на юге. Действующий президент Кыргызстана с первых дней взял курс на объединение страны. Его предшественники, даже разглагольствуя о стремлении к единству, заметно разделяли приоритеты: северный президент больше старался для севера, южный, соответственно, - для юга. Садыр Жапаров – пожалуй, первый, кто не делает абсолютно никаких различий. Для него существует лишь единый и неделимый народ Кыргызской Республики.

Как бы в подтверждение этому активно развиваются пути сообщения между Севером и Югом. До ноября для проезда открыта альтернативна трасса, значительно сокращающая время в пути из столицы в южные регионы.

Жапаров не прекращает, наоборот – усиливает борьбу с коррупцией и криминалом.

Жапаров стремительно начал реформу ГКНБ, которая уже дала свои плоды и за которую президенту благодарны как офицеры спецслужбы (им наконец-то дали возможность серьёзно и основательно выполнять свои прямые обязанности и по-настоящему служить государству), так и рядовые кыргызстанцы.

Потому и на выборах не будет прежнего деления. И северяне, и южане, по предварительным опросам, готовы всецело поддержать Садыра Нургожоевича Жапарова. "Кто станет президентом?" - "Сто процентов – Жапаров!"

Кто способен и готов составить ему реальную конкуренцию? Если таковые и есть – пока их не видно и не слышно. Надеются набрать очки за короткий срок предвыборной кампании? Зря надеются. Работающего без отпуска и выходных действующего (во всех смыслах действующего) главу государства им уже не догнать.

Кое-кто из прежних фаворитов, впрочем, потихоньку проявляется. Подсудимый Камчыбек Ташиев, например, ведёт себя так, как будто возвращается в большую политику. Появляется на публике, дарит ключи от дома нуждающейся семье, открывает футбольное поле для детей Сокулукского района…

Есть люди, которые восприняли это как сигнал: Ташиев намерен баллотироваться в президенты. Это предположение, впрочем, не выдерживает никакой критики. Во-первых, Ташиев пока ещё находится в статусе обвиняемого по тяжким статьям Уголовного кодекса. Во-вторых, президент пообещал, что Камчыбек Кыдыршаевич никогда не вернётся на государственную службу (а президент слово держит). В-третьих, судя по поступкам и речам, Ташиев за это время многое переосмыслил и практически со стопроцентной вероятностью поддержит Жапарова.

Остаётся ещё один сбитый лётчик (он же Терминатор) – Алмазбек Атамбаев. Который благодаря дочери стал слишком активно мелькать в соцсетях. Алия Алмазбековна, правда, о ближайших намерениях родителя ничего не пишет. Жалуется на нищету, которая не позволяет ему лечиться в дорогих клиниках, на отсутствие имущества… Свежо предание, как говорится.

Тем не менее фотографии из Испании в Сеть выкладываются. Если человек тяжко болен, немощен и беден и не намерен возвращаться на родину (тем более – бороться за президентский пост) – для чего ему систематически напоминать о себе? Чтобы пожалели и из жалости усадили на белую кошму? Этот номер с народом Кыргызстана уже не пройдёт. Атамбаева здесь не ждут и ни в коем случае не желают видеть президентом.

Говоря словами Ташиева, сказанными им не так давно, - "Кого, если не Садыра Жапарова, сделаем президентом?" Некого. От добра добра не ищут.

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