Как школы в Бишкеке обходят запрет на поборы под предлогом летнего ремонта

В нашу редакцию VB.KG обратились родители учеников из нескольких столичных школ. Они рассказали, что администрации учебных заведений и родительские комитеты буквально заставляют их сдавать деньги на летний ремонт. При этом в школах используют стандартную отговорку, заявляя, что государство выделило деньги только на краску и стройматериалы, а нанимать мастеров или красить классы своими руками должны сами мамы и папы.

Напомним, такие требования грубо нарушают указ президента, который полностью запрещает любые денежные сборы в государственных школах. В связи с этим редакция VB.KG обратилась с официальным запросом в министерство просвещения, где в свою очередь наше письмо спустили в Департамент образования мэрии Бишкека, и ответ за подписью директора ведомства М. Ботокановой полностью опроверг все оправдания школьного руководства, а также раскрыл реальные цифры финансирования.

Ремонт оплачен из бюджета полностью

Первый и самый главный миф, которым директора школ пугают родителей, касается якобы отсутствия денег на оплату труда рабочих. Однако официальный ответ мэрии четко доказывает, что городской бюджет покрывает и материалы, и услуги строителей.

В городском бюджете по статье "Капитальный ремонт" заложено 510 миллионов сомов на обновление 94 объектов образования, среди которых 40 школ, 52 детских сада и два Центра детского творчества. Все эти масштабные работы организует Управление капитального строительства мэрии Бишкека.

Более того, районные управления образования проводят официальные тендеры, чтобы нанять подрядчиков для ремонта и закупить лакокрасочные материалы. На это из местного бюджета дополнительно выделено более 119 миллионов сомов.

Все это означает, что государственное финансирование полностью закрывает все расходы под ключ, включая оплату труда ремонтных бригад. Любые требования скинуться "на мастеров" со стороны администраций абсолютно незаконны.

Что делать директору, если денег не хватает

Если выделенной суммы объективно мало для ремонта, это становится проблемой руководства школы и чиновников, но никак не кошелька родителей.

В Департаменте образования Бишкека объяснили правильный порядок действий при нехватке средств. Если денег не хватает, директор обязан официально обратиться в управление образования и обосновать, сколько еще средств нужно. Эти заявки рассматриваются по закону, и деньги выделяются из возможностей местного бюджета. Собирать недостающие суммы с родителей директору категорически запрещено.

Молчаливое согласие приравнено к соучастию

Многие руководители школ пытаются снять с себя ответственность и говорят, что поборы - это личная инициатива родительских комитетов. В Департаменте образования подчеркнули, что сбор денег через третьих лиц, который происходит с ведома или даже при молчаливом согласии администрации, считается грубым нарушением.

Руководство школ несет персональную ответственность за любые поборы. За такие нарушения директоров ждет дисциплинарная, административная, а в худшем случае и уголовная ответственность.

Кстати, эта система наказаний уже активно применяется на практике. За первое полугодие в Департамент образования поступило пять жалоб от родителей на незаконные сборы (две в письменном виде и три через мессенджеры и приложение "Мой город"). По результатам проверок три факта полностью подтвердились, из-за чего в отношении директоров этих школ применили жесткие дисциплинарные взыскания, а материалы передали в милицию для правовой оценки. По одной жалобе факт не подтвердился, а по последнему сигналу сейчас идет служебное расследование.

Куда обращаться родителям

В ведомстве настоятельно призывают родителей не поддаваться на давление школьных администраций и родительских комитетов. Сообщить о принудительном сборе денег на ремонт во время каникул городские власти просят напрямую в Департамент образования мэрии Бишкека через мобильное приложение "Мой город" или написав на официальную электронную почту Upravlenie-edu-bish@mail.ru.

Все поступающие жалобы рассматриваются оперативно и строго по закону, а редакция "Вечернего Бишкека" продолжит следить за тем, как школы города проводят летний ремонт.