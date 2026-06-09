Канайым Бактыгулова: ШОС превратилась в макроэкономический центр силы

Объединение усилий стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, стало мощным фактором положительного влияния в мире, сказала в интервью нашему изданию президент Конгресса китаеведов КР, бывший посол Кыргызстана в Китае Канайым Бактыгулова.

- Канайым Джумадиловна, не так давно вы заметили, что ШОС претерпела глубокую трансформацию "от диалога к архитектуре глобального прогресса". На ваш взгляд, в чём заключается самое существенное "качественное изменение" ШОС за эти 25 лет?

- Изменилась сама функция организации в международных отношениях – от платформы регионального диалога по вопросам безопасности к многоуровневой системе координации экономических, политических и нормативных процессов на евразийском и глобальном уровнях.

Во-первых, ШОС превратилась в значимый макроэкономический центр силы: совокупный ВВП стран вырос с 1,67 трлн долларов в 2001 году до примерно 25 трлн, достигнув около 30% мирового ВВП (и свыше 33% по паритету покупательской способности), а население превышает 3,4 млрд человек. Это означает трансформацию в один из ключевых и крупнейших центров глобальной экономики. Во-вторых, усилилась экономическая взаимосвязанность: за два десятилетия внешняя торговля стран ШОС выросла почти в 100 раз, а её доля в мировой торговле - с 5,4% до примерно 20 %. Внутренняя торговля приблизилась к 1 трлн долларов. Только оборот Китая со странами ШОС по итогам 2025 года превысил 500 млрд долларов, а число созданных китайскими компаниями предприятий в странах организации превысило 3000, обеспечивая более 200 тысяч рабочих мест ежегодно. Это свидетельствует о переходе к институционализированной экономической интеграции, а не просто координации.

В-третьих, качественное изменение проявляется в расширении функциональной архитектуры ШОС. Изначально сфокусированная на вопросах безопасности границ и укрепления доверия, организация сегодня охватывает широкий спектр направлений: транспортную связанность, энергетику, цифровую экономику, экологию, гуманитарное сотрудничество и другие направления. Таким образом, ШОС эволюционировала в многоотраслевую платформу развития, способную формировать долгосрочные региональные стандарты.

В-четвёртых, принципиально изменился масштаб и геополитический вес организации. Расширение за счёт таких стран, как Индия, Пакистан и Иран, превратило ШОС в структуру, объединяющую крупнейшие ядерные державы и ключевые рынки Евразии, что усилило её роль как механизма балансировки глобального порядка. Сегодня организация объединяет государства, на долю которых приходится значительная часть мировой территории, экономики и населения, что объективно приближает её к статусу архитектора альтернативных моделей глобального управления.

Наконец, ШОС всё активнее выполняет нормативно-институциональную функцию, формируя подходы к безопасности и развитию и продвигая идеи более справедливого миропорядка. Можно утверждать, что ШОС эволюционировала из "площадки диалога" в интеграционную экосистему, сочетающую экономику, политику и нормотворчество. Именно этот переход является её главным качественным достижением.

- На ваш взгляд, какие знаковые события ознаменовали превращение ШОС в настоящую "архитектуру глобального прогресса"?

- Эволюция ШОС в сторону "архитектуры глобального прогресса" не была одномоментной. Она стала результатом ряда знаковых институциональных и политических событий, каждое из которых отражало переход от повестки безопасности границ и укрепления доверия к многоуровневой системе глобального взаимодействия.

Ключевым рубежом стало формирование нормативной базы и институтов - Секретариата и РАТС ШОС, что обеспечило переход от деклараций к устойчивой институциональной системе. Следующим поворотным моментом стало принятие стратегии развития ШОС и курса на расширение в 2015 году (саммит в Уфе). Официальный запуск процедуры расширения заложил основу для крупнейшей трансформации организации.

Кульминацией данного этапа стало получение статуса государства-члена Индией и Пакистаном в 2017 году, что качественно изменило масштаб ШОС. Дальнейшее расширение, включая вступление Ирана и Беларуси, усилило масштаб организации и превратило ШОС в крупного глобального актора. В результате ШОС сегодня охватывает около 50% мирового населения, до 80% территории Евразии и порядка 30% мирового ВВП, а также контролирует около 20% мировых запасов нефти и примерно 40% природного газа. Эти показатели свидетельствуют о превращении организации в один из крупнейших центров глобальных ресурсов и демографического потенциала. Особое значение имеют и эволюционные изменения повестки саммитов, особенно в последние годы.

Важным практическим этапом стало институциональное укрепление многоуровневого сотрудничества - от межгосударственного до межрегионального и гуманитарного. ШОС сегодня проводит сотни мероприятий ежегодно, включая экономические форумы, молодежные фестивали, культурные и образовательные мероприятия, формируя тем самым устойчивую инфраструктуру "мягкой силы" и социального взаимодействия.

Таким образом, совокупность этих событий ознаменовала превращение ШОС в комплексную архитектуру глобального прогресса. Сегодня организация выступает не только гарантом региональной безопасности, но и платформой, где формируются новые принципы экономического взаимодействия, устойчивого развития и многополярного мироустройства.

- Как президент Конгресса китаеведов КР, как вы оцениваете роль гуманитарных обменов в рамках ШОС?

- С точки зрения гуманитарного измерения трансформация ШОС из "платформы диалога" в "архитектуру" во многом стала возможной именно благодаря углублению гуманитарных обменов, которые обеспечили устойчивость сотрудничества. Если политический диалог создаёт рамки, то гуманитарные обмены наполняют их содержанием, формируя долгосрочную социальную базу интеграции. Принятие соглашения о сотрудничестве в области образования в 2006 году заложило основу системного академического обмена между странами ШОС. Одним из наиболее показательных проектов стало создание Сетевого университета ШОС, объединяющего около 80 ведущих вузов государств-участников и охватывающего такие направления, как энергетика, IT, экология и экономика. Не менее значимым является масштаб академической мобильности. По линии образовательных инициатив ежегодно выделяются тысячи стипендий. В результате растёт число студентов, обучающихся за рубежом внутри пространства ШОС, что формирует новое поколение профессионалов, обладающих межкультурной компетентностью и опытом взаимодействия. Второе ключевое направление - языковое и культурное взаимодействие. Расширение изучения языков сопровождается деятельностью образовательных центров, летних школ и культурных программ. Это способствует формированию пространства взаимопонимания, без которого невозможна ни экономическая, ни политическая интеграция.

Третьим важнейшим элементом является молодёжное сотрудничество. Создание молодёжного совета ШОС и принятие соглашения о сотрудничестве в области молодёжной политики обеспечили нормативную базу для системной работы. Важно, что в странах ШОС проживает свыше 800 млн молодых людей, что делает молодёжь крупнейшим ресурсом развития организации. Четвёртое направление - научно-инновационное сотрудничество, где гуманитарные обмены напрямую связаны с экономикой знаний. Программы в области стартапов, цифровой экономики и научных исследований, такие как молодёжные инновационные конкурсы и бизнес-инкубаторы, способствуют трансферу технологий и формированию совместных проектов. Гуманитарная сфера перестаёт быть "вторичной" и становится частью производственного и инновационного цикла.

Стоит особо отметить, что согласно социологическим опросам, до 93% респондентов в странах ШОС поддерживают развитие гуманитарных и культурных обменов, рассматривая их как ключевой элемент будущего сотрудничества. Можно утверждать, что гуманитарные обмены сыграли системообразующую роль в эволюции ШОС. Они превратили организацию из механизма межгосударственного диалога в многоуровневую социально-институциональную архитектуру, где взаимодействуют не только правительства, но и университеты, научные центры, молодёжь и культурные сообщества. Именно через образование, язык, науку и молодёжные инициативы формируется та "ткань доверия", которая делает возможным устойчивое развитие ШОС как пространства глобального прогресса.

В этом контексте хотелось бы отметить, что в этом году исполняется 25 лет со дня создания Кыргызско-китайского исследовательского института КНУ им. Жусупа Баласагына. Сегодня это крупнейший центр китаеведения в Центральной Азии.

Китаеведы Кыргызстана решили отметить этот "двойной юбилей". Так, в марте 2026 года в Министерстве юстиции КР было зарегистрировано Общественное объединение Конгресс китаеведов Кыргызстана. Конгресс китаеведов призван содействовать развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, а также изучению китайского языка, истории, культуры, экономики и политики КНР. Уверена, что Конгресс китаеведов Кыргызстана внесет свой значимый вклад в укрепление гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС.