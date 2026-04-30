Феликс Кулов: Суд по делу Ташиева неизбежен, но потрясений не будет

Бывший премьер-министр Феликс Кулов прокомментировал изданию VB.KG ход дела экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и заявил, что судебный процесс по нему, вероятнее всего, состоится.

Напомним, ранее сообщалось, что Камчыбеку Ташиеву могут вменять статьи 326 "Насильственный захват власти" и 337 "Злоупотребление должностным положением" УК Кыргызской Республики. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

По словам Феликса Кулова, на данном этапе преждевременно делать окончательные выводы.

"Я считаю, что рано делать выводы, потому что, когда идёт следствие, никогда не знаешь, чем оно может закончиться. Но одно можно сказать совершенно точно обязательно будет судебный процесс. Во-первых, не один человек привлекается к уголовной ответственности по данному делу.

Уже длительное время часть из них находится под стражей. Естественно, просто так взять и прекратить это дело, всех отпустить, наверное, нереально, тем более мы уже вчера прочитали о том, что Ташиева обвиняют в совершении двух очень серьёзных преступлений, за одно из которых предусмотрено наказание без альтернативы от 10 до 15 лет лишения свободы. Следовательно, судебный процесс неизбежен", - отметил он.

Говоря о дальнейших этапах разбирательства, Кулов подчеркнул, что сроки зависят от хода следствия.

"Когда он будет завершён - это уже вопрос следствия. Тем более, как мы знаем, у обвиняемых есть очень хорошие адвокаты, которые поднаторели в таких процессах, и поэтому, я думаю, что это всё будет происходить открыто. Более того, этот процесс привлечёт и международное внимание международных организаций, потому что за Ташиевым, как говорится, определённая репутация есть. Поэтому все будут смотреть, чем это может закончиться и как это отразится на политической ситуации в стране", - добавил он.

При этом экс-премьер отдельно остановился на возможных рисках дестабилизации.

"Так что, я думаю, что всё это впереди, но одно хочу сказать совершенно точно - никаких политических потрясений не будет и не может быть, потому что сегодня ситуация иная. И, если откровенно говорить, никто не пойдёт, образно говоря, на баррикады, никто сейчас не пойдёт на то, чтобы свергать действующий режим. Поэтому все эти инсинуации о том, что что-то может произойти, или сторонники Ташиева, как некоторые утверждают, могут пойти на то, чтобы противостоять действующей власти, полностью исключаются", - заявил он.

В завершение Кулов акцентировал внимание на значении открытого процесса.

"Надо работать, надо сейчас заниматься экономикой, а судебный процесс покажет, что у нас есть законность и есть суды, которые эти вопросы решают. Более того, процесс будет открытым, и поэтому все натяжки и так далее, они, конечно, будут подвергнуты сомнению. Всё произойдёт открыто, и люди убедятся, что решение принято законно, на основании доказательств", - заключил он.