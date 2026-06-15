КНУ имени Баласагына собрал в Бишкеке ведущие вузы стран ШОС

12 июня 2026 года в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына (КНУ) состоялся Форум Ассоциации юридических вузов стран Шанхайской организации сотрудничества (АЮВ ШОС). Темой масштабной встречи стала "Роль Ассоциации юридических вузов в реализации инициатив ШОС". Мероприятие, приуроченное к предстоящему саммиту ШОС в Кыргызской Республике в 2026 году, стало ключевым событием в сфере юридического образования и регионального сотрудничества.

В работе Форума приняли участие более 100 представителей 33 ведущих университетов, государственных ведомств, судебных органов, юридических фирм, торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана, а также международные эксперты из Франции.

Ключевыми темами обсуждения стали стратегия развития АЮВ ШОС, региональные вызовы безопасности, правовое сопровождение инвестиций в горнодобывающую промышленность, а также запуск совместных магистерских программ и сетевого обучения по модели "1+1". Особое внимание делегаты уделили интеграции образования, науки и практики: созданию Центра стажировок для юридических кадров ШОС с участием вузов, юридических фирм и бизнес-ассоциаций.

В роли модератора собрания выступил ректор КНУ, профессор Догдурбек Чонтоев. Он отметил, что Шанхайская организация сотрудничества сегодня является опорой евразийской стабильности благодаря экономическому сотрудничеству, взаимодействию в сфере безопасности и важной работе по формированию общего понимания справедливости, торговли и управления.

"В основе этих усилий лежит юридическая профессия, которая формируется в юридических школах. Поэтому глубоко символично, что данный Форум проходит именно в стенах Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына", - подчеркнул ректор КНУ.

В своём выступлении Догдурбек Чонтоев обозначил три направления, которые требуют серьезного внимания для сети юридических вузов ШОС: гармонизация коммерческого и инвестиционного права, подготовка к цифровому миру и развитие юридической лингвистики.

С приветственными словами к участникам мероприятия также обратились советник в ранге заместителя Генерального секретаря ШОС Казыбек Кочконов, партийный секретарь Шанхайского политико-юридического университета Гэ Вэйхуа, советник-посланник Посольства КНР в КР Ли Хуа, первый секретарь Посольства РФ в КР Алексей Пойда, заместитель министра науки, высшего образования и инноваций КР Дурус Козуев, председатель ВАК КР Бекбосун Борубашов, представитель Католического института Вандеи (Франция) Матье Гранпьерон и другие официальные лица.

После перерыва начались пленарные сессии, где в качестве ключевых докладчиков выступили представители ведущих научно-образоваческих центров стран ШОС, Юридической фирмы "GRATA", а также судьи Экономического суда СНГ и Верховного Суда КР. Форум в Бишкеке стал первым практическим шагом к реализации соглашений о совместной подготовке юристов-международников, создании научно-исследовательского института правовых проблем ШОС и развитию академической mobility.

Исторический контекст и долгосрочные цели Ассоциации

О том, как создавалась эта масштабная образовательная платформа и какие задачи стоят перед ней сегодня, нашему изданию подробно рассказал Бузурманкулов Байтик Жолдошбекович - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и судебной экспертизы юридического института КНУ им. Ж. Баласагына, координатор Ассоциации юридических вузов стран ШОС от Кыргызстана:

"История этого крупного объединения началась в 2013 году. Тогда Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай создаст Центр международной юридической подготовки и сотрудничества для ШОС на базе Шанхайского политико-юридического университета. Главной задачей этого центра стала подготовка специалистов в сфере юстиции для других стран организации.

Для нашего университета важным этапом стал 2021 год. 30 сентября ректор Шанхайского политико-юридического университета, госпожа Лю Сяохун, направила КНУ имени Жусупа Баласагына официальное приглашение войти в состав учредителей Ассоциации юридических вузов ШОС. Главная цель создания Ассоциации - дать надежную площадку для двустороннего и многостороннего сотрудничества между университетами в области юридического образования и научных исследований.

Ассоциация призвана помогать вузам плотно взаимодействовать: запускать новые учебные предметы и дисциплины, организовывать академические обмены, готовить кадры и проводить совместные исследования. Всё это нужно для того, чтобы оптимизировать юридическое образование в рамках ШОС, углубить практическое сотрудничество между нашими странами, укрепить правовые гарантии для торговли и бизнеса, а также на региональном уровне помочь внедрению принципа верховенства права в странах проекта "Один пояс и один путь".

Руководство КНУ им. Жусупа Баласагына полностью поддержало инициативу коллег из Шанхая. Мы понимаем необходимость укрепления связи в образовании, чтобы готовить инновационные, прикладные и международные юридические кадры как для нашей республики, так и для всего региона ШОС.

21 апреля 2022 года состоялось первое Собрание представителей Ассоциации юридических вузов ШОС, оно прошло в онлайн-формате. В нем участвовали руководители и специалисты Шанхайского политико-юридического университета, Северо-Западного университета политики и права, а также представители ведущих вузов России, Казахстана, Таджикистана и Беларуси. От Кыргызстана мне выпала честь участвовать в качестве координатора от КНУ.

Тогда, на первом заседании, мы сели и детально расписали, чем конкретно будем заниматься. Первым делом решили запустить взаимные курсы лекций, чтобы наши студенты могли изучать законодательство всех стран, входящих в Ассоциацию. Но замыкаться только в рамках теории никто не хотел, поэтому мы сразу запланировали профильные семинары не только для студентов, но и для практикующих юристов и предпринимателей.

Параллельно мы договорились проводить совместные исследования по самым острым проблемам в торговле и экономике. И здесь очень важен был подход: мы решили приглашать на наши семинары экспертов, представителей госструктур, торгово-промышленных палат и самого бизнеса. Логика простая и практичная - соединить качественные проекты с сильными юридическими услугами и всё это скоординировать на уровне правительств. Разумеется, заложили в планы и чисто организационные моменты: подготовку к регулярным встречам ректоров и заседаниям координаторов.

Что касается самого образования, то мы взялись за разработку учебных модулей, которые регулируют торговлю и экономику внутри ШОС. Появилась идея создать полноценные программы по юриспруденции и международному праву прямо в рамках Сетевого университета ШОС. Мы задумали запустить общие сетевые программы и единые учебные планы. Причем договорились, что они будут исключительно юридического профиля: для бакалавров - по схеме "2+2", а для магистров - по модели "1+1". И, конечно, не забыли про самих преподавателей и руководство вузов - для них предусмотрели курсы повышения квалификации с выдачей официальных удостоверений.

В дальнейшем эта работа нашла продолжение на практике. Мы перешли от обсуждения планов к реальным делам: в рамках обменов академической мобильности мы уже направляли несколько наших магистрантов для обучения в Шанхайском вузе, и этот опыт оказался крайне успешным. Более того, Шанхайский вуз в этом году запустил зеркальный проект, пригласив наших преподавателей проводить занятия на один семестр.

Таким образом, три магистранта КНУ уже полностью отучились в Китае, а еще двое находятся там прямо сейчас - их возвращение в Бишкек мы ждем в конце июня. В эти же сроки, в конце июня, программу приглашенного профессора завершают и двое наших преподавателей, которые сейчас также находятся в Шанхае и возвращаются назад.

В сентябре 2023 года исполнилось 10 лет со дня объявления о создании Центра международной юридической подготовки и сотрудничества для ШОС в Китае. По этому случаю на базе Шанхайского политико-юридического университета провели Собрание ректоров Ассоциации и Форум по подготовке высококвалифицированных специалистов-международников.

Следующий Форум Ассоциации прошел в Шанхае с 27 октября по 2 ноября 2024 года, там детально обсуждали расширение научной работы и создание новых дисциплин. В июне 2025 года на той же площадке состоялся Форум юридического сопровождения экономической и торговой деятельности ШОС, посвященный инновациям в праве, корпоративному соответствию и устойчивому развитию.

А в конце прошлого года, с 26 по 29 ноября 2025 года, Форум Ассоциации принимал Российский университет дружбы народов (РУДН) в Москве. Там от имени КНУ и при поддержке нашего ректората мы внесли официальное предложение - провести следующий форум в 2026 году в Бишкеке, в рамках подготовки к саммиту ШОС в Кыргызстане. Наше предложение поддержали. В ходе дискуссий мы подтвердили, что КНУ готов делиться опытом и укреплять сотрудничество с коллегами по ШОС в области международного права, безопасности и регионального взаимодействия.

Сегодня Ассоциация объединяет 33 ведущих вуза из стран ШОС, и между нами достигнуты важнейшие договоренности. Мы согласовали запуск совместных программ для подготовки юристов разных профилей, создание научно-исследовательского института для анализа правовых проблем ШОС и выработки рекомендаций, а также развитие академической мобильности и научных контактов.

В ходе регулярных встреч мы постоянно обмениваемся мнениями и предложениями по следующим вопросам:

Подготовка иностранных специалистов высокого класса и развитие бизнес-образования в рамках ШОС.

Активизация работы по совместным учебным курсам, лекциям о законодательстве стран ШОС, их судебных системах, а также о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

Создание совместных научных коллективов для подачи заявок на получение грантов для исследований в сфере экономики и торговли.

Привлечение к участию в семинарах экспертов, представителей госорганов, бизнес-ассоциаций и ТПП для исследования новой модели взаимодействия: "Высококачественные приоритетные проекты + юридические услуги + координационные меры правительства".

Регулярное проведение тематических академических форумов и межуниверситетских мероприятий о правовой культуре.

Приглашение в состав Ассоциации известных юридических фирм, торговых ассоциаций и предприятий, чтобы создать Центр стажировок, где студенты смогут проходить практику, обучаться и участвовать в исследованиях.

Все наши форумы нацелены на подготовку высококлассных юристов-международников, развитие правовых услуг в международных делах, а также на инновации и практическое партнерство между вузами, юристами и бизнесом в рамках Ассоциации юридических вузов ШОС", - заключил Байтик Бузурманкулов.