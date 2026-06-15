Азер Шукуров: Кыргызстан обладает большими возможностями в сфере геологии

Доктор технических наук, преподаватель факультета горного дела Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Азер Шукуров прекрасно знаком с Кыргызстаном еще со времен Советского Союза. Его фундаментальный труд книга "Развитие горнорудной системы в Республике Азербайджан и стоящие перед ней вызовы" включен в фонд президентской библиотеки Азербайджана. Сегодня он регулярно посещает Бишкек и считает, что сотрудничество между нашими странами обладает колоссальным потенциалом, который выходит далеко за рамки межгосударственного диалога, охватывая бизнес, туризм и простые человеческие отношения.

В беседе с корреспондентом VB.KG он рассказал о совместных инициативах в области геологии, перспективах привлечения инвестиций и о том, почему кыргызстанцам и азербайджанцам стоит чаще ездить друг к другу в гости.

- Почему вы решили развивать деятельность именно в Кыргызстане?

- У меня очень много друзей в Кыргызстане. Я часто бывал здесь еще много лет назад и продолжаю приезжать сейчас. В последние годы отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии стали особенно активно развиваться. Мы видим, как государства становятся ближе друг к другу. Казахстан реализует проекты в Карабахе, Узбекистан участвует в восстановлении региона, Кыргызстан строит школу. Это говорит о том, что между нашими странами складываются действительно теплые отношения.

Когда на таком уровне развивается сотрудничество между государствами, бизнес тоже должен участвовать в этом процессе. Поэтому около двух лет назад мы создали совместную кыргызско-азербайджанскую компанию. Нам хотелось не просто заниматься коммерческой деятельностью, а создать площадку для обмена опытом и знаниями.

- Какие задачи вы ставите перед собой?

- Главная цель - создать мост между нашими странами. Мы хотим объединять специалистов, делиться опытом, изучать лучшие практики и искать возможности для совместных проектов. Важно, чтобы люди узнавали друг друга лучше. Несмотря на то, что нас объединяют общие исторические и культурные корни, многие азербайджанцы пока мало знают о Кыргызстане, а кыргызстанцы об Азербайджане.

В этой работе мы также тесно сотрудничаем с посольством Азербайджана в Кыргызстане, которое поддерживает развитие двусторонних связей и различные инициативы, направленные на укрепление сотрудничества между нашими странами.

Я всегда говорю своим друзьям, что лучше один раз увидеть страну своими глазами, чем составлять мнение по рассказам. Например, один мой друг долго не хотел ехать в Кыргызстан. В прошлом году я все же уговорил его приехать. Он провел здесь неделю и остался под большим впечатлением. Потом признался, что представлял страну совсем иначе.

- Чем занимается ваша компания?

-Основное направление нашей деятельности связано с геологией и горнодобывающей промышленностью. Мы занимаемся геологоразведкой, проектированием карьеров, консультированием и реализацией различных проектов в отрасли.

Сейчас мы ведем переговоры с государственными структурами и профильными ведомствами Кыргызстана.

- Почему это важно?

- Во многих странах постсоветского пространства геологическая информация по-прежнему хранится в бумажных архивах. Это огромный массив данных, который собирался десятилетиями. Однако инвесторам сложно работать с такими материалами.

Было бы хорошо перевести всю эту информацию в цифровой формат. Тогда предприниматели и инвесторы смогут быстрее получать необходимые сведения о месторождениях и перспективах разработки тех или иных участков. Подобная практика уже применяется во многих странах мира и значительно упрощает привлечение инвестиций.

- Как вы оцениваете потенциал Кыргызстана в сфере геологии?

-Я хорошо знаком с геологией Кыргызстана и могу сказать, что потенциал страны очень высокий. Если сравнивать Кыргызстан и Азербайджан именно в горнодобывающей отрасли, то у Кыргызстана возможностей значительно больше.

Азербайджан традиционно известен как нефтяная страна. Когда в мире говорят о нефти, многие сразу вспоминают Баку и азербайджанских специалистов. Кыргызстан же обладает серьезным потенциалом в сфере добычи полезных ископаемых. Здесь есть хорошие перспективы для дальнейшего развития отрасли.

Кроме того, огромным преимуществом Кыргызстана является туризм. У страны уникальная природа, красивые горы, озера и богатая культура. Это направление также имеет большое будущее.

- Уже есть конкретные проекты, которые планируется реализовать?

- Пока продолжаются переговоры и обсуждения. Могу сказать, что диалог развивается очень позитивно. Когда появятся конкретные проекты и будут достигнуты договоренности, мы обязательно расскажем о них подробнее.

- Вы хорошо знакомы с Кыргызстаном еще со времен СССР?

- Да. Я учился в Московском горном институте. В советское время это был один из главных вузов, где готовили специалистов для всей страны. Туда приезжали студенты из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и других республик.

Именно тогда у меня появилось много друзей из Кыргызстана. Многие из них до сих пор остаются моими близкими друзьями. Горняки вообще очень дружное сообщество. Иногда встречаешь человека впервые, узнаешь, что он окончил тот же институт, и сразу возникает ощущение, будто знакомы много лет.

- В последнее время в Кыргызстане активно обсуждается развитие сотрудничества с Азербайджаном. Что бы вы посоветовали кыргызстанцам, которые еще не были в вашей стране?

- Обязательно приехать и увидеть Азербайджан своими глазами. Баку - это лишь часть нашей страны. У нас много красивых регионов, богатая история, культура и природа.

Сегодня активно восстанавливается Карабах. Строятся новые дороги, школы, жилые кварталы, развивается инфраструктура. Это масштабная работа, результаты которой уже заметны.

Уверен, что кыргызстанцам будет интересно познакомиться с современным Азербайджаном, так же как азербайджанцам стоит чаще посещать Кыргызстан.

- Многие знают бренд минеральной воды "Истису". Он связан с Карабахом?

- Да. Это один из известных азербайджанских брендов. Источники находятся в Кельбаджарском районе. Там расположено несколько уникальных термальных источников с различным минеральным составом. Сейчас в регионе создается современная туристическая и оздоровительная инфраструктура, строятся санатории и лечебные комплексы.

-Что для вас лично означает сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном?

- Для меня все начинается с дружбы. У меня много друзей в Кыргызстане, и каждый раз я чувствую здесь искреннее и теплое отношение. Хотелось бы, чтобы наши страны становились еще ближе, а народы чаще общались, путешествовали, работали вместе и реализовывали совместные проекты.

Уверен, что у Кыргызстана и Азербайджана впереди большое будущее сотрудничества, а наша задача внести в это свой вклад.