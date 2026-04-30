В Кыргызстане ликвидируют Минцифры как отдельный орган

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о реорганизации системы цифрового управления. Министерство цифрового развития и инновационных технологий будет присоединено к Управлению делами президента с передачей всех функций, полномочий, персонала и ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, управление делами президента станет правопреемником министерства и возьмёт на себя координацию цифровой трансформации страны. В его ведение перейдут вопросы цифрового управления, развития государственных и муниципальных цифровых услуг, систем идентификации, цифровой подписи, связи, архивного дела, а также внедрения искусственного интеллекта и инновационных технологий.

В указе отмечается, что, несмотря на достигнутый прогресс в цифровизации госуслуг, для бизнеса сохраняются серьёзные бюрократические барьеры. Кроме того, выявлены недостатки в работе отдельных компонентов цифрового правительства, особенно на уровне регионов и органов местного самоуправления.

Отдельное внимание уделено кадровым изменениям. Действующие сотрудники министерства подлежат переназначению в структуру Управления делами президента. При этом в государственных органах планируется сокращение должностей заместителей руководителей по цифровому развитию, за исключением Министерства внутренних дел. Освобождённые штатные единицы и финансовые ресурсы также будут переданы в Управление делами президента.

Документом предусмотрено усиление координации между государственными органами и другими участниками цифровой среды, развитие конкуренции в сфере телекоммуникаций, повышение устойчивости цифровой инфраструктуры и обеспечение кибербезопасности государственных систем.

Управляющему делами президента поручено в кратчайшие сроки подготовить предложения по структуре обновлённого ведомства, а также разработать положения о профильных департаментах, включая подразделения по цифровизации, регулированию связи и развитию цифровой инфраструктуры.

Кабинету министров поручено в течение месяца внести в Жогорку Кенеш законопроекты, вытекающие из указа, а также привести свои нормативные акты в соответствие с новыми решениями.